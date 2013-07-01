به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاحیه جشنواره فیلم کوتاه بام ایران شامگاه یکشنبه با حضور هنرمندان فیلم ساز 16 استان کشور با ادای احترام به شهدا در گلزار شهدای شهرکرد برگزار شد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری در آئین افتتاحیه گفت: راه احیا ارزش‌های الهی توجه به دغدغه‌های اسلامی که مردم ما به آن پایبند هستند رقم می‌خورد.

حسین گنجی ادامه داد: دسیسه‌های دشمنان را باید با هوشمندی و بصیرت ناکام گذاشت و و باید در همه صحنه‌ها پیشتاز بود.

دبیر چهل و نهمین جشنواره منطقه‌ای سینمای جوان گفت: در این دوره از جشنواره آثار ارسال شده در بخش‌های مختلف فیلم‌های داستانی کوتاه، انیمیشن، مستند و عکاسی برگزار می‌شود و قرار است بهترین آثار در هر یک از این بخش‌ها به شکل مستقیم به جشنواره فیلم کوتاه تهران راه یابد.

وی در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به آثار ارسال شده به این دوره از جشنواره منطقه‌ای سینمای جوان، گفت: در این دوره از جشنواره دو هزار و 117 اثر در بخش‌های مختلف ارسال شده است. 601 اثر از فیلمسازان فیلم کوتاه، یک هزار و 72 قطعه عکس و 344 فیلمنامه به بخش مسابقه راه یافته است.

وی تاکید کرد: در این جشنواره 16 استان آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، زنجان، گیلان، کرمان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، گلستان، خوزستان، لرستان، مرکزی حضور دارند.