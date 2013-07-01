مهدی چمران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برخی اظهار نظرها در خصوص انتشار فراخوان برای انتخاب شهردار گفت: قانونی در این زمینه نداریم اما می توان فراخوان هم در این زمینه داد،می توان رزومه افراد را گرفت و یا اعضای شورا گزینه های مورد نظر خود را معرفی کنند .

او ادامه داد: در نخستین نشست اعضای شورای شهر چهارم ملاک و معیارهای انتخاب شهردار تعیین می شود و شیوه انتخاب آن نیز مشخص خواهد شد اما درهر دوره با یک روش شهردار انتخاب شده است .

وی بااشاره به افزایش تعداد اعضای شورای شهر تهران گفت: با توجه به 31 عضو جدید شورای شهر چهارم تعداد کمیسیون های تخصصی شورا افزایش پیدا می کنداما هنوزجزئیات آن مشخص نیست .