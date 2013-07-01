به گزارش خبرنگار مهر، در حالیکه قدیمی ترین تیم فوتبال تبریز همچنان در مشکلات مالی و بحران به سر می برد و فصل آینده را باید در لیگ دسته دوم سپری کند، گفته می شود هزینه‌های سازمان ورزش شهرداری به پیشنهاد اداره ورزش و جوانان استان به تربیت ‌بدنی انتقال خواهد یافت.

در این ارتباط احد اصغر نژاد سخنگوی باشگاه ماشین سازی تبریز با اشاره به اینکه تیم ماشین سازی برای استفاده از پول هایی که صرف تیم شهرداری تبریز می شد، مستحق تر از هیئت های ورزشی و اداره ورزش و جوانان است، گفت: ماشین سازی تیمی است که مسئولان استانی خیلی کم به فکر این تیم هستند در حالیکه این تیم به عنوان قدیمی ترین تیم فوتبال شمالغرب کشور شناخته می شود.

وی ادامه داد: هیئت های ورزشی یک بودجه مشخص سالانه دارند و اگرچه این بودجه کفاف هزینه های آنها را نمی دهد و من هم موافق حمایت متولیان ورزش استان از هیئت ورزشی هستم اما باید توجه داشت که وضعیت تیم فوتبال ماشین سازی که دوستداران زیادی دارد، بسیار بدتر از وضعیت هیئت های ورزشی است.

اصغرنژاد گفت: من از مسئولان استانی و بویژه از آقای دکتر بیگی استاندار می خواهم که از منبع هزینه های شهرداری برای تیم ماشین سازی استفاده شود، کما اینکه آقای مهندس نوین شهردار تبریز قول اهدای سهمیه لیگ یکی تیم شهرداری را به تیم ماشین سازی داده بودند که متاسفانه با رای کمیته انضباطی این سهمیه هم از تیم شهرداری گرفته شد.

وی تصریح کرد: ماشین سازی هم اکنون نیاز به حمایت های مسئولان دارد و در این میان مشکلات مالی این تیم نیز باید برطرف شود تا ماشین سازی بدون مشکل مالی فقط به صعود از لیگ دسته دوم و حضور در لیگ دسته اول فکر کند.

سخنگوی باشگاه ماشین سازی تبریز خاطرنشان کرد: ما می خواهیم تیم شهرداری به فعالیت خود ادامه دهد و دوست داریم که این تیم منحل شود اما اگر قرار است چنین اتفاقی بیفتد و هزینه های این تیم به جای دیگری انتقال یابد، باید بگویم که ماشین سازی در اولویت است.

تیم ماشین سازی چند سالی است که به دلیل مشکلات مالی از سطح اول فوتبال کشور فاصله گرفته و در چند مقطع حتی تا خطر انحلال نیز پیش رفته است. این تیم که در سال های نه چندان دور جزو قدرت های شهرستانی فوتبال کشور به شمار می آمد، فصل آینده را باید در لیگ دسته دوم باشگاه های کشور سپری کند. حضوری که چندان برازنده این تیم قدیمی و پرطرفدار نیست.