مروری بر "شعارزدگی در سینما" در مجله فرهنگ و سینما

به گزارش خبرنگار مهر، دویست و سی و چهارمین شماره از مجله سینمایی فرهنگ و سینما با موضوع "شعارزدگی در سینما" منتشر شد. در این شماره از این مجله سینمایی علاوه بر بررسی پرونده "شعارزدگی در سینما"، گپ و گفتی با علی عطشانی برای کارگردانی دو فیلم "آقای الف" و "تلفن همراه رئیس جمهور" و همچنین گفتگویی کوتاه با خشایار اعتمادی درباره گرامیداشت تولد بابک بیات انجام شده است.

در بخش نخست این مجله سینمایی یادداشتی درباره مطبوعات مستقل و مولف نوشته شده است. در بخشی از این یادداشت نگارنده چنین آورده است: باید در طبقه‌بندی و ارزشگذاری نشریات جایگاه‌ها به درستی مشخص شود. نمی‌گوییم امروز ما آنچه ادعا می کنیم هستیم ولی مدعی هستیم که می خواهیم و می توانیم باشیم چون به این کار عشق می‌ورزیم.

همچنین پرویز صمدی‌مقدم مدیر مسئول این مجله سینمایی که در جشنواره فیلم کن حاضر بوده است، این رویداد فرهنگی را مورد بررسی قرار داده است. او نگاهی گذرا به فیلم‌های مطرح در این جشنواره داشته است.

خشایار اعتمادی در گفتگوی خود با مجله فرهنگ و سینما به توانایی های بابک بیات اشاره کرده است: بابک بیات این قابلیت را داشت که در یک روز بیست تم ملودی مختلف برای یک شعر بسازد و در این زمینه نظر مرا هم می‌پرسید و حتی بر این اساس خیلی وقت ها ملودی را تغییر می داد.

"در رهگذر سینما" بخش دیگری از این مجله سینمایی است که نگارنده در این بخش خاطرات خود از سینما و بازتاب آنها در نشریات سینمایی را مطرح می کند. در شماره پیشین فرهنگ و سینما نویسنده این بخش بهروز افخمی و خاطرات سینمایی او را مطرح کرده بود و در این شماره هم سراغ ناصر تقوایی رفته است.

نویسنده این بخش در بازگویی خاطرات خود درباره ناصر تقوایی چنین گفته است: ناصر تقوایی عکس های ماندگاری از گذشته های دور دارد، پس عکاس قابلی است. او نویسنده توانایی هم هست و خیلی هنرها و بضاعت های دیگری هم دارد. ولی این شخصیت اوست که سرآمد برجستگی‌هایش است.

همچنین علی عطشانی در بخش پایانی این مجله سینمایی در بخش سینمای ایران درباره فیلم "تلفن همراه رئیس جمهور" چنین آورده است: ما فیلمنامه‌ای با یک تولید بزرگ که جذاب‌تر باشد فکر کرده بودیم اما هدف این بود که کار به سرانجام برسد و پرونده این نوع سینما برای همیشه بسته نشود.

در بخش سینمای جهان مجله فرهنگ و سینما پرونده ویژه‌ای برای "وونگ کار وای" فیلمساز چینی باز شده است. همچنین معرفی انیمیشن "رالف خرابکار" از دیگر بخش های جذاب این مجله در بخش سینمای جهان است.