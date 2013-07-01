سالانه 316 هزار اصله نهال‌ در استان همدان تولید می شود

علیرضا رنجبر ضرابی در گفتگو با مهر از تولید نهالهای مختلف در چهار نهالستان استان همدان خبر داد.

وی با بیان اینکه نهالها پس از تولید به مراکز مورد نیاز عرضه می شود، گفت: دو نهالستان جدید برای تولید نهال پایه رویشی سیب و یک نهالستان برای تولید نهال رویشی هسته‌دار در استان همدان در حال تکمیل است که بزودی مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت.

وی در ادامه تولید نهال‌های گردوی پیوندی و شناسه‌دار کردن و ارائه گواهی سلامت نهال که قابل پیگیری توسط باغدار باشد را از برنامه‌های موثر بر تأمین نهال سالم به عنوان نهاده‌ای موثر بر توسعه باغ‌ها عنوان کرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان همچنین با اشاره به نقش ماشین‌آلات و تکنولوژی در استمرار تولید تأکید کرد: مکانیزاسیون از نهاده های فیزیکی محسوب می شود و افزایش ضریب و درجه مکانیزاسیون از مولفه های موثر بر افزایش کمی و کیفی تولیدات است.

ضرابی گفت: در همین راستا با افزایش تعداد تراکتورهای موجود از 13 هزار و 100 دستگاه به 22 هزار و 700 دستگاه، ضریب مکانیزاسیون زراعی از هشت دهم اسب بخار به یک و 26 صدم اسب بخار افزایش و درجه مکانیزاسیون به 64 درصد رسیده است.