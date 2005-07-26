ميزان و چگونگي پرداخت بودجه اختصاصي براي بيماران خاص مبهم است

دكتر جمشيد لطفي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: جمع آوري آمار دقيق تعداد اين مبتلايان نيازمند به اختصاص اعتبارات لازم است تا با اتصال انجمن هاي" ام اس" در شهرستان ها با انجمن مركزي آن در تهران بتوان اين آمار را به صورت دقيق ارائه كرد.

وي اظهار داشت : با وجود اينكه در كميته علمي انجمن" ام اس " ايران 6 تا 7 هزار بيمار مبتلا به "ام اس " به ثبت رسيده اما هنوز امكانات لازم براي برقراري ارتباط با ديگر شعبه هاي انجمن ام اس در سراسر كشور فراهم نشده است.

رئيس انجمن ام اس تصريح كرد: وجود آمار دقيق تعداد مبتلايان به بيماري ام اس مي تواند در زمينه برنامه ريزي دارويي اين بيماران كمك زيادي كند چون داروهاي آنها بسيار گران است همچنين علت يابي و ريشه علل ابتلا به اين بيماري و پي بردن به وجود بيماري ام اس در مناطق خاصي از كشور و مشخص شدن نوع نگاه به آينده اين بيماري و درنظر گرفتن اقدامات لازم از ديگر ضرورتهاي وجود آمار دقيق از آن بيماري است.

وي گفت: هم اكنون بودجه فعاليت هاي پژوهشي كميته علمي انجمن ام اس در خصوص علت بروز اين بيماري در ميان جوانان به ويژه افراد باهوش و تحصيلكرده فقط از طريق كمك هاي مردمي صورت مي گيرد و با وجود اينكه به تازگي از سوي دولت نيز رديف بودجه اي براي بيماري هاي خاص در كشور در نظر گرفته شده است اما چگونگي و ميزان اختصاص اين بودجه دولتي براي اين بيماري ها هنوز مبهم است.