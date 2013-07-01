به گزارش خبرنگار مهر، علی بندعلیان در نشست خبری که صبح دوشنبه در شهرداری فرون آباد برگزار شد، با بیان اهمیت و جایگاه خبرنگاران در جهت انعکاس اخبار به صورت شفاف و دقیق افزود: شأن مطبوعات باید از سوی مسئولان بیشتر مورد توجه و عنایت قرار گیرد.

وی بیان داشت: همه مشکلات شهر در سایه رشد و آگاهی مردم حل می شود و مستلزم این است که مطبوعات اطلاع رسانی کافی داشته باشند.

نگاه منفی به شهرداری باید از بین برود

این مدیر شهری اضافه کرد: نگاه منفی به شهرداری باید از بین برود تا بخش خصوصی بتواند وارد سرمایه گذاری در امور شهری شود و این مسئله بدون حمایت و پیگیری اصحاب جراید امکان پذیر نیست.

وی تصریح کرد: در حال حاضر یکی از شهرهای موفق در استان هستیم که ارتباط تنگاتنگ و خوبی با شورا داریم و در سایه این وحدت و همدلی است که پروژه های شهرداری یکی پس از دیگری در حال محقق شدن است.

شهردار فرون آباد ادامه داد: شهر فرون آباد از هر لحاظ توانمند است و خستگی مسئولان شهری زمانی بر طرف می شود که مردم فرون آباد از آنها راضی باشند.

وی در پایان در خصوص پروژه های در دست اجرا و کارهای در دست پیگیری شهرداری مطالبی را عنوان داشت و گفت: امیدواریم بتوانیم با لطف خداوند متعال و کمک شهروندان شهری آباد داشته باشیم.