استفاده چيني ها از كارتون براي آموزش پيشگيري از انتقال ايدز

صحنه اي از كارتون "خانواده شيائو رونگ"

به گزارش خبرنگار سينمايي "مهر"، كارتون 25 دقيقه اي "خانواده شيائو رونگ" نخستين فيلم از مجموعه موسوم به "به ايدز نه بگوييد، مراقب آن باشيد و از زندگي لذت ببريد" است كه داستان غمبار شيائو رونگ را بازگو مي كند؛ دختركي كه از بيماري قلبي رنج مي برد و تنها اميدش به درآمد حاصل از فروش غيرقانوني خون پدرش است. پدر ناخواسته دچار ويروس مرگبار HIV مي شود و مادر هم فرزندي به دنيا مي آورد كه حامل اين بيماري است. با اينكه شيائو دچار ايدز نشده، اما خانواده اش در مدرسه، محل كار و ميان همسايگان ناچار به تحمل انواع تهمت ها و تبعيض مي شوند. تا اينكه خودكشي يكي از اعضاي خانواده دولت را وادار به فراهم كردن تسهيلات رايگان درمان و كمك هاي مالي به خانواده در آستانه فروپاشي شيائو مي كند.



صحنه اي از كارتون "خانواده شيائو رونگ"

لي جينژو، خالق فيلم "خانواده شيائو رونگ"، روز گذشته و هنگام نخستين نمايش عمومي آن گفت: "ما مي خواستيم به مخاطبان خود نشان دهيم كه چگونه هر فردي مي تواند از سه راه گرفتار ويروس ايدز شود: انتقال از طريق خون، انتقال از مادر به فرزند و انتقال از راه تماس جنسي. در پايان هم به اين نتيجه رسيديم كه كارتون بهترين شيوه براي نمايش اين موضوع حساس است."

گفته مي شود شركت فرهنگي شنژن براي ساخت فيلم "خانواده شيائو رونگ" حدود پنج تا شش ميليون يوان (600 تا 725 هزار يورو) و بيش از يك سال وقت صرف كرده است.

