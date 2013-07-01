به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ فضل الله شيري صبخ دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: اين طرح که با هدف برخورد با تخلفات و رفتارهاي رانندگان مخاطره آميز از ابتداي تير ماه اجرا شده و مرحله اول آن تا شروع ماه مبارک رمضان ادامه مي يابد.

وي تصریح کرد: هدف از اجراي اين طرح کاهش سوانح جاده اي برون شهري و برخورد با تخلفاتي از قبيل نبستن کمربند ايمني،خوردن و آشاميدن و ريختن زباله از وسيله نقليه به سطح معابر و... است.

سرهنگ شيري در پايان با توجه به در پيش بودن سفر هاي تابستاني توصيه کرد: رانندگان در هنگام شب حتي المقدور از نور پايين استفاده کنند.

این مسئول بیان داشت: رانندگان در زمان توقف در استراحتگاه هاي ميان جاده اي مواظب تردد فرزندان خود در کنار جاده باشند.

وی عنوان کرد: رانندگان توجه داشته باشند غلطيدن بطري و اشياي مدور ديگر از زير صندلي به زير پدال ها باعث حوادث تلخي خواهد شد زيرا هنگام ترمز زدن اتومبيل در مواقع اضطراري، بطري مانع پايين رفتن پدال شده است و اتومبيل از کنترل خارج خواهد شد.

این مسئول تصریح کرد: احتياط و خونسردي در رانندگي نشانه ترس و يا کم تجربگي نيست بلکه نشانگر شخصيت و توانايي اخلاقي راننده است.