به گزارش خبرنگار مهر، سردار علي دولتي صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران در تشريح اين خبر گفت: در پي درخواست‌هاي مکرر شهروندان و در ادامه اجراي طرح ارتقاءامنيت اجتماعي طي سنوات گذشته و در آستانه فصل تابستان طرح برخورد با مزاحمان خياباني واراذل واوباش در پارکها و تفرجگاه هاي سطح استان به مرحله اجرا درمي آيد.

وي با اشاره به اينکه پليس با متخلفان و افرادي که بخواهند نظم و امنيت عمومي جامعه را مختل کنند برابر قانون به شدت برخورد مي كند، افزود: پليس ايلام در راستاي تأمين امنيت، آرامش و آسايش شهروندان طرح برخورد با اراذل و اوباش را در دستور کار خود قرار داده است.

وي هدف از اجراي اين طرح را تشديد کنترل بر رفتار افرادي که قصد دارند با قدرت نمايي، نظم عمومي را برهم زنند عنوان کرد و بيان داشت:به نفع اينگونه افراد است که رفتار خود را اصلاح کرده و دست از اعمال خلافکارانه بردارند در غير اين صورت با برخورد شديد پليس مواجه خواهند شد.

سردار دولتي رويکرد طرح برخورد با مزاحمين نواميس را پيشگيري از وقوع جرم، جلوگيري از رشد ناهنجاري‌هاي اجتماعي و ايجاد مزاحمت براي شهروندان دانست و خاطرنشان کرد: پليس مصمم است با اجراي اين طرح با هنجارشکنان با قاطعيت برخورد کند.

فرمانده انتظامي استان ايلام در پايان تصریح کرد: شهروندان در صورت بروز هرگونه مشکل مي توانند مراتب را از طريق پليس 110 اطلاع دهند و مطمئن باشند که پليس با متخلفان بطور جدي برخورد مي کنند.