دکتر علیرضا وجهی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: برخی از دانشجویان علاقمند هستند که از اول ماه مبارک رمضان در خوابگاه‌ها اسکان یابند که این دانشجویان می توانند بعد از ثبت نام از 22 تیر در خوابگاه ها ساکن شوند.

وی ادامه داد: برخی دیگر از دانشجویان نیز علاقمند هستند که ایام ماه مبارک رمضان را در کنار خانواده باشند که این دانشجویان هم بعد از ثبت نام می توانند از 19 مرداد در خوابگاهها ساکن شوند.

معاونت دانشجویی وسازمان خدمات دانشجویی دانشگاه تهران با اشاره به زمان ثبت نام اسکان تابستانی سال تحصیلی 92-91 خوابگاه‌های دانشگاه تهران گفت: دوره اول ثبت نام 9 الی11 تیر انجام می شود که براساس آن اسکان از 19مرداد 92 به بعد خواهد بود .

وی ادامه داد: دوره دوم ثبت نام 12 الی16 تیر انجام می شود که براساس آن اسکان از 22 تیر 92 به بعد خواهد بود و دور سوم ثبت نام از 17لی20 تیر برای اسکان 19مرداد 92 به بعد انجام می شود.

وجهی افزود: دانشجویان از ساعت 10صبح تا ساعت 23 روزهای اعلام شده می توانند به سایت کوی دانشگاه تهران به آدرس(http://kooy.ut.ac.ir)) مراجعه کنند.

وی ادامه داد: فقط دانشجویان دکتری ورودی های 88 تا 91، دانشجویان دکتری حرفه ای ورودی های 86/87، دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی های 91/90، واجد شرایط و مجاز به ثبت نام و تمدید اتاق هستند.

وجهی افزود: دانشجویان ارشد ورودی 89 می توانند با ارائه تصویر مجوز دفاع 20 روز قبل از دفاع حضوراً مراجعه و جهت ثبت نام اقدام کنند.

وی ادامه داد: دانشجویان کارشناسی ورودی88 در صورت فارغ التحصیلی و کارآموزی با ارائه تصویر انتخاب واحد و یا برگه کارآموزی و کارورزی می توانند حضوراً مراجعه وجهت اسکان در یکی از خوابگاه های سطح شهر(پسران: سپهر، دختران: رودکی) ثبت نام کنند.

معاونت دانشجویی و سازمان خدمات دانشجویی دانشگاه تهران تصریح کرد: ثبت نام دانشجویان جانباز و روشندل به صورت حضوری صورت می پذیرد.

وی تاکید کرد: پذیرش و اسکان برای دانشجویان شبانه در تابستان امکانپذیر نیست. در صورت تمایل می توانند از خوابگاههای خودگردان استفاده کنند.

وجهی تاکید کرد: امکان ارائه غذا در ایام تابستان و ماه مبارک رمضان میسر نخواهد بود.

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