به گزارش خبرنگار مهر، چندی قبل خانواده دختر بچه 6 ساله ای با مراجعه به کلانتری 25 مشهد با طرح شکایتی راز فعالیت مجرمانه مرد تبهکار را فاش کردند. آنها در شکایت خود به ماموران گفتند: چند روز قبل مرد میانسالی سراغ ما آمد و مدعی شد قصد دارد از دخترمان در یک پروژه سینمایی استفاده کند. بدلیل اینکه تصور نمی کردیم او دروغ می گوید و حرفهایش را باور کرده بودیم با این درخواست موافقت کرده و اجازه دادیم دخترمان را برای تست بازیگری همراه خود ببرد. مرد تبهکار هر روز صبح دخترمان را با خود می برد و بعدازظهر او را باز می گرداند. پس از چند روز رفتار دخترمان تغییر کرد و ما به این موضوع مشکوک شدیم.

آنها ادامه دادند: وقتی موضوع را از نیلوفر کوچولو پرسیدیم، او مدعی شد مدیر قلابی پروژه سینمایی او را هر روز به خارج از شهر منتقل و در آنجا مورد آزار و اذیت قرار می دهد. وقتی از این موضوع مطلع شدیم، تصمیم گرفتیم با مراجعه به پلیس شکایت خود را مطرح کنیم.

در ادامه ماموران تحقیقات خود را در این زمینه آغاز کرده و همزمان با تجسس های پلیس، خانواده چهار دختر بچه دیگر نیز با مراجعه به پلیس شکایتهای مشابهی را مطرح کردند.

بررسی پرونده ها نشان داد مرد تبهکار پس از جلب اعتماد والدین این کودکان آنها را راضی می کرد تا اجازه دهند دختران خردسالشان در پروژه سینمایی او بازی کنند، بعد هم به بهانه تست بازیگری طعمه های خود را به خارج از شهر مشهد برده و مورد سوءاستفاده قرار می داد.

سرهنگ احد کریمی فرمانده انتظامی مشهد در گفتگو با خبرنگار مهر، در تشریح این پرونده گفت: با مشخص شدن زوایای مجرمانه اقدامات مرد تبهکار، ماموران شامگاه دیروز متهم 55 ساله را زمانیکه آخرین طعمه خود را نزد خانواده اش باز می گرداند، شناسایی و دستگیر کردند.

وی افزود: تحقیقات از متهم ادامه دارد و هنوز مشخص نیست که وی آیا در زمینه سینما فعالیتی داشته است یا خیر.

فرمانده انتظامی مشهد از افرادی که به این شیوه فرزندانشان مورد سوءاستفاده قرار گرفتند، خواست با مراجعه به پلیس شکایت خود را مطرح کنند.

سرهنگ کریمی در پایان به خانواده ها هشدار داد بدون شناخت از افراد و فعالیت آنها به راحتی اعتماد نکرده و فرزندان خود را در اختیار این دسته از افراد قرار ندهند.