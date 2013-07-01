حجت الاسلام محمد صادق سنگی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به پذیرش های جدید موسسه عالی اخلاق و تربیت بیان کرد : این موسسه از سال 90 فعالیت خود را پس از کسب مجوز وزارت علوم با 2 رشته مشاوره و راهنمایی و اخلاق کاربری آغاز بکار کرده است.



وی در ادامه تصریح کرد: سال 91 از طریق آزمون 2 رشته تخصصی تربیت اخلاق و روان شناسی اسلامی به رشته های آموزشی موسسه افزوده شد.



معاون آموزشی موسسه عالی اخلاق و تربیت اظهار داشت: سال جاری نیز در کنار چهار رشته مذکور 2 رشته جدید الهیات اخلاق و فلسفه تعلیم و تربیت نیز دانش پژوه می پذیرد.



سنگی عنوان داشت: موسسه آموزش عالی تربیت و اخلاق دارای 110 دانش پژوه مشغول به تحصیل است و سال 92 نیز در هر رشته 15 نفر پذیرش کرده که در مجموع 92 دانش پژوه جدید پذیرش می شود.



وی با اشاره به دانش پژوهان این موسسه تاکید کرد: اشتغال به تحصیل فقط مختص برادران بوده که طی دوره تحصیل برای کلیه دانش پژوهان رایگان می باشد.



معاون آموزشی موسسه عالی اخلاق و تربیت در خصوص زمان ثبت نام بیان کرد: ثبت نام طلاب از روز هشتم تیرماه آغاز و تا سی و یکم ادامه دارد.



سنگی با بیان نحوه آزمون عنوان کرد: آزمون ورودی موسسه 2 مرحله ای بوده که مرحله اول کتبی است و مرحله دوم نیز پس از قبول در آزمون کتبی مصاحبه می‌شوند.



وی در ادامه افزود: آزمون ورودی این موسسه نیمه دوم مهر سال جاری برگزار می‌شود؛ ضمنا طبق قانون استعدادهای درخشان نیز دانش پژوهانی با شرط معدل نیز در این موسسه حداکثر 20 درصد ظرفیت پذیرش می‌شوند.



معاون آموزشی موسسه عالی اخلاق و تربیت تصریح کرد: کلیه داوطلبان آموزش در این موسسه، می‌توانند با شماره 32930520 تماس گرفته و سئوالات خود را از طریق آقای نجفی مسئول پذیررش موسسه جویا شوند.



سنگی در پایان عنوان کرد: جهت دریافت اطلاعات دیگر نیز طلاب می‌توانند با مراجعه به سایت www.oveice.com اطلاعات مورد نظر را دریافت کنند.