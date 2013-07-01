به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، عصام الحداد معاون محمد مرسی رئیس جمهوری مصر در امور روابط خارجی و همکاری بین المللی اظهار داشت: انتخابات ریاست جمهوری زودهنگام در مصر دموکراسی در این کشور را نابود خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه تظاهرات 30 ژوئن (9 تیر) شاهد حضور چشمگیر مخالفان و حامیان محمد مرسی بود از ادامه خشونت در جریان این تظاهرات و به آتش کشیدن دفاتر [اخوان المسلمین] و مغازه ها ابراز تاسف کرد. عصام الحداد در عین حال اعلام کرد که شمار زیادی از معترضین توانستند تظاهرات مسالمت آمیز برگزار کنند و دموکراسی را محقق کنند که همه ما به آن افتخار می کنیم.

این حالی است که العربیه به نقل از جبهه نجات ملی (ائتلاف اصلی مخالفان مصری) تا روز سه شنبه به محمد مرسی داده است تا از قدرت کناره گیری کند.