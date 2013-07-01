سرهنگ رضا سلبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ساعت 22 شب گذشته تصادف میان یک دستگاه نیسان و موتور سیکلت در کیلومتر 8 کمربندی اهر - مشگین شهر به ماموران پلیس راه اعلام شد. با حضور ماموران مشخص شد این حادثه به علت حرکت خلاف جهت موتورسیکلت رخ داده و سه نفر کشته شدند. در حادثه دیگری که به علت برخورد خودرو زانتیا با چهار عابر پیاده در جاده فرعی سید حسن رخ داد، دو نفر کشته و دو نفر نیز زخمی شدند. علت تصادف سرعت زیاد خودروی زانتیا اعلام شد.

وی ادامه داد: بر اثر تصادف بین یک دستگاه اتوبوس ولوو با یکدستگاه سواری پیکان در کیلومتر 10 جاده سقز به دیواندره 1 نفر کشته و 4 نفر مجروح شدند کارشناسان پلیس راه علت این تصادف را تجاوز به چپ از جانب راننده اتوبوس ولوو اعلام کردند.

به گفته رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور عدم توجه به جلو با 33 درصد، سرعت غیرمجاز با 200 درصد و انحراف به چپ با 10 درصد سه عامل مهم تصادفات 24 ساعت گذشته بودند.

سلبی با اعلام اینکه وضعیت جوی جاده های کشور آرام است، تاکید کرد: ترافیک در تمامی محورهای مواصلاتی روان است.