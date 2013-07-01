به گزارش خبرگزاری مهر، حسين مذنب با بيان اينكه محمدرضا رضايي نماينده جهرم، شاهين محمد صادقي نماينده كازرون و سيد موسي موسوي نماينده مردم لامرد در مجلس شوراي اسلامي به عضويت افتخاري جمعيت هلال احمر فارس در آمده اند، اظهار داشت: ائمه جمعه شهرستانهاي استهبان، جهرم، خرامه، داراب، سپيدان، كازرون، گراش، لامرد، ممسني، ني ريز، آباده، رستم، فيروزآباد و بخش اوز با استقبال از اهداف الهي – انساني جمعيت هلال احمر و به ويژه سازمان داوطلبان به عنوان حلقه اتصال بين توان توانمندان و نياز نيازمندان، عضو افتخاري جمعيت هلال احمر فارس شده اند.

وي افزود: نعمت اله اكبري نژاد، علي حسين رعيتي فرد، داريوش دهقان، داوود ايوبي، كرامت قاسمي، خليل اقتصادي، عبدالحسن صمدنژاد، جواد زرين كلاه، الياس محمدي، حميدرضا كريمي فرد، محمود صفري، سيد جواد هاشمي و سيد عباس حسيني فرمانداران شهرستان هاي استهبان، جهرم، خرامه، خرمبيد، داراب، زرين دشت، سپيدان، شيراز، كازرون، گراش، لامرد، ممسني و ني ريز هم جزو داوطلبان و اعضاي افتخاري جمعيت هلال احمر فارس هستند.

مذنب تصريح كرد: عضويت افتخاري خواص، صاحبان مناصب، صاحبان تريبون و نخبگان جامعه در جمعيت هلال احمر به عنوان يك موسسه عام المنفعه كه اهدافي الهي، بشردوستانه، نيكوكارانه و غير سياسي را دنبال مي كند، تاثير مهمي در ترغيب بدنه جامعه براي پيشگامي در امور خيريه و داوطلبانه خواهد داشت.

معاون امور داوطلبان جمعيت هلال احمر استان فارس در پايان اظهار اميدواري كرد كه با راه اندازي خانه هاي داوطلب تخصصي در استان، زمينه مناسبي براي عضويت افتخاري ساير متخصصان، توانمندان و نخبگان رشته هاي مختلف براي همكاري داوطلبانه با جمعيت هلال احمر فراهم شود.