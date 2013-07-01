افزایش سیلوهای مسقف خرید گندم در خوزستان ضروری است

محمد باقر شریعتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: استان خوزستان از دیرباز به عنوان یکی از مراکز عمده تولید گندم در کشور مطرح بوده به همین دلیل کشاورزی این استان نقش مهمی در کشور ایفا می‌کند.

وی افزود: مدتی قبل به علت بارندگی بی‌سابقه اردیبهشت ماه که در نوع خود در این استان بی‌سابقه به شمار می‌رود؛ سیل در اغلب شهرهای خوزستان جاری شد و این امر خسارات جبران ناپذیری را برای زمین‌های کشاورزی در پی داشت.

نماینده مردم بهبهان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در کنار عوامل طبیعی و جوی، نمی‌توان از نبود زیر ساختها چشم پوشید. به‌عنوان مثال گندم خریداری شده از مزارع به دلیل نبود مراکز نگهداری و نبود سیلوی مناسب از بین رفت که این امر خسارت سنگینی را متوجه کشاورزی کشور که نگاهی کاملا استراتژیک به محصول گندم دارد، کرد.

شریعتی عنوان کرد: یکی از راهکارهای این موضوع تهیه سیلوهای مسقف و مراکز خرید و نگهداری استاندارد با معیارهای مدرن است زیرا کشوری که می‌خواهد در تولیدات کشاورزی سرآمد باشد باید ابتدا به ساکن زیرساختهای آن را فراهم کند.

وی تاکید کرد: در خوزستان حجم تولیدی گندم و مراکز خرید گندم استاندارد تطابق ندارد به همین دلیل نیاز است مراکز استاندار خرید گندم متناسب با تولید این محصول مهم توسعه و گسترش یابند.

نماینده مردم بهبهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه این میزان بارندگی در اردیبهشت در خوزستان تقریبا پدیده ای کمیاب بوده و خسارات فراوانی را بوجود آورد، عنوان کرد: این یک زنگ خطر بود به همین دلیل مسئولان مربوطه در مقابل این خسارات بتوانند زحمات برباد رفته کشاورزان را جبران کنند.





