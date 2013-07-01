۱۰ تیر ۱۳۹۲، ۱۲:۱۹

شریعتی خواستار شد/

افزایش سیلوهای مسقف خرید گندم در خوزستان ضروری است

بهبهان - خبرگزاری مهر: نماینده مردم بهبهان در مجلس شورای اسلامی گفت: خوزستان یکی از استان‌های عمده تولید گندم است به همین دلیل لزوم افزایش ساخت سیلوهای مسقف در این استان به شدت احساس می‌شود.

محمد باقر شریعتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: استان خوزستان از دیرباز به عنوان یکی از مراکز عمده تولید گندم در کشور مطرح بوده به همین دلیل کشاورزی این استان نقش مهمی در کشور ایفا می‌کند.

وی افزود: مدتی قبل به علت بارندگی بی‌سابقه اردیبهشت ماه که در نوع خود در این استان بی‌سابقه به شمار می‌رود؛ سیل در اغلب شهرهای خوزستان جاری شد و این امر خسارات جبران ناپذیری را برای زمین‌های کشاورزی در پی داشت.

نماینده مردم بهبهان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در کنار عوامل طبیعی و جوی، نمی‌توان از نبود زیر ساختها چشم پوشید. به‌عنوان مثال گندم خریداری شده از مزارع به دلیل نبود مراکز نگهداری و نبود سیلوی مناسب از بین رفت که این امر خسارت سنگینی را متوجه کشاورزی کشور که نگاهی کاملا استراتژیک به محصول گندم دارد، کرد.

شریعتی عنوان کرد: یکی از راهکارهای این موضوع تهیه سیلوهای مسقف و مراکز خرید و نگهداری استاندارد با معیارهای مدرن است زیرا کشوری که می‌خواهد در تولیدات کشاورزی سرآمد باشد باید ابتدا به ساکن زیرساختهای آن را فراهم کند.

وی تاکید کرد: در خوزستان حجم تولیدی گندم و مراکز خرید گندم استاندارد تطابق ندارد به همین دلیل نیاز است مراکز استاندار خرید گندم متناسب با تولید این محصول مهم توسعه و گسترش یابند.

نماینده مردم بهبهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه این میزان بارندگی در اردیبهشت در خوزستان تقریبا پدیده ای کمیاب بوده و خسارات فراوانی را بوجود آورد، عنوان کرد: این یک زنگ خطر بود به همین دلیل مسئولان مربوطه در مقابل این خسارات بتوانند زحمات برباد رفته کشاورزان را جبران کنند.


 

کد مطلب 2087584

