اجرای برنامه های اردویی و تفریحی ویژه ایتام در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، عباس حاجی اکبری صبح دوشنبه در نشست مدیران شهرستانها گفت: به مناسبت ولادت امام زمان (عج) 92 يتيم تحت حمايت اين نهاد در شهرستان آزادشهر به اردوي شش روزه مشهد مقدس اعزام شدند.

حاجي اكبري افزود: براي اين اردو 167 حامي مبلغ 15 ميليون تومان اهداء کردند و اين سفر زيارتي و تفريحي با برنامه هاي مفرح و شاد و همچنين برگزاري كلاس هاي ديني و اعتقادي همراه بوده است.

قائم مقام كميته امداد امام خميني (ره) گلستان از كمك شش ميليون توماني موسسه عترت فاطمي به ايتام تحت حمايت كميته امداد گلستان خبر داد.

اسماعيل بشارتلو اظهار داشت: كمك به ايتام و توجه به اين قشر از جامعه توسعه عدالت اجتماعي را بهمراه خواهد داشت و این موقعیت در جامعه ما به لحاظ باورها، اعتقاد به وعده های الهی و همچنین فرهنگ مردم مداری و بخشندگی همواره فراروی افراد قرار دارد.

وي با اشاره به اينكه احساس خوش آسایش و آرامش افراد نیازمند و خشنودی باطنی افراد خیر وصف ناپذیر است تصريح كرد: در همين راستا موسسه عترت فاطمي بيش از 6 ميليون تومان به 81 يتيم سادات تحت حمايت اين نهاد كمك كرده است.

مدير کمیته امداد امام خميني (ره) گاليكش گفت: دو نفر از خيرين و حاميان ايتام شهرستان گاليكش 110ميليون ريال براي احداث سرويس بهداشتي به يك خانواده يتيم اهدا نمودند.

علي حسني اظهار داشت: استحکام پایداری جامعه سالم با کاهش دغدغه های کهنه نیازمندان میسر می شود. اعتبار می یابد و سلامت فکر و روان و آرامش و آسایش عمومی با مشارکت نیک اندیشان توانمند در مسیر یاری و کمک ضعیفان تحقق می یابد.

مديركميته امداد شهرستان گاليكش تصريح كرد: كمك به ايتام و خانواده هاي آنها علاوه بر اينكه از تاكيدات ديني است باعث خواهد شد تا افرادي كه به هر دليلي از نعمت پدر بي بهره مانده اند يا كمك حاميان بتوانند در مسير درست زندگي حركت كنند و با اين توجه هات گوشه اي از نيازهاي مادي و معنوي آنها مرتفع خواهد شد.