به گزارش خبرنگار مهر، کمال علی پور صبح دوشنبه در دیدر با مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی قائم شهر، اظهار داشت: دانشگاه آزاداسلامي براي رشد و شكوفايي كشور توانست ارتباط عميقي با وزارت علوم برقرار کند.

وي اين ارتباط نزديك را همدلي عميق دانست و اظهار داشت: دانشگاه آزاد اسلامي با تمامي پتانسيلها و امكانات موجود مي تواند فضاي آرام و امني براي دانش آموزان ايجاد تا بتوانند در آرامش كامل سرنوشت خود را رقم بزنند.



علي پور، دانشگاه آزاد واحد قائم شهر را يكي از معتبرترين و قديمي ترين واحدهاي دانشگاهي در شمال كشور معرفي و عنوان كرد: برگزاري آزمون سراسری در واحد قائم شهر از نظم و انضباط خوبي برخوردار است.



وي اظهار داشت: دانشگاه آزاداسلامي واحد قائم شهر براي پيشرفت شهرستان داراي پتانسيل خوبي است كه راهبردي كردن توانمنديهاي اين مجموعه با تمامي امكانات امري ضروري محسوب می شود.



مهرداد متاني، معاون آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي واحدقائم شهر، نیز تعداد داوطلبان شركت كننده در آزمونهای سراسری امسال را 5131 نفر اعلام كرد و گفت: دانشگاه آزاد اسلامي واحدقائم شهر ميزبان 1163 نفر داوطلب گروه آزمايشي رياضي و فني، 2441 نفر داوطلب گروه آزمايشي علوم تجربي، 340 نفر داوطلب گروه زبانهاي خارجي و 1042 نفر داوطلب گروه آزمايشي علوم انساني بود.

دانشگاه آزاد اسلامی قائم شهر، یکی از دانشگاههای معتبر استان است.