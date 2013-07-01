علیرضا امامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: متاسفانه شهروندان باوجودی که وسیله نقلیه عمومی مناسبی در اختیارشان قرار داده شده متاسفانه برای رفاه بیشتر از وسایل نقلیه شخصی استفاده می کنند.

وی با اشاره به اینکه خیابان و معابر مرکزی شهر برای برخی مغازه داران به پارکینگ تبدیل شده، گفت: از آنجایی که این افراد زودتر از سایر اقشار به محل کار خود می روند و دیرتر از سایر اقشار مغازه های را ترک می کنند معابر را به مجموعه پارکینگی برای وسایل نقلیه شخصی تبدیل می کنند.

شهردار ملایر با بیان اینکه معابر شهری بر این اساس به یک پارکینگ عمومی برای برخی از شهروندان ملایر تبدیل شده، افزود: شهروندان باید برای تردد شهری وسایل نقلیه عمومی را انتخاب کنند و از فضاهای عمومی برای پارک خودروهای شخصی استفاده نکنند.

وی به عمده فضاهای پارکینگی خریداری شده از سال 86 تا 91 در ملایر اشاره کرد و گفت: سه هزار و 200 مترمربع زمین مقابل اداره اقتصاد و دارایی ملایر خریداری شد که مقرر بود به پارکینگ طبقاتی اختصاص یابد اما بر اساس بررسی های صورت گرفته فعلا توجیه اقتصادی در این زمینه وجود ندارد.

امامی اضافه کرد: مقابل خیابان عارف شهر ملایر نیز گاراژی به مساحت دو هزار و 800 مترمربع توسط شهرداری ملایر خریداری شد که به پارکینگ عمومی تبدیل شد و بنا بر این است که به مساحت 10 هزار متر گسترش یابد.

وی گفت: بر این اساس با فروشندگان و مغازه داران این محل رایزنی شده اما توافق و قطعیت کامل صورت نگرفته است.

شهردار ملایر عنوان داشت: در مجاورت شهرداری ملایر فضایی به مساحت دو هزار و 800 متر خریداری شده اما برخی پلاک ها هنوز حائل دارد اما قابلیت استفاده به میزان یک هزار و 800 متر را دارد.

وی همچنین به تامین پارکینگ در بام ملایر و مجموعه تاریخی باغ صیفیه اشاره کرد.