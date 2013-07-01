به گزارش خبرنگار مهر، شهربازی ها از آن دست مکان هایی است که بسیاری از افراد به ویژه کودکان و نوجوانان اشتیاق زیادی برای رفتن به آنجا دارند. سپری کردن ساعاتی از اوقات به شادی و تفریح و البته هیجان همواره یکی از اصلی ترین گزینه های نوجوانانی است که پس از فراغت از تحصیل بر آن انگشت می گذارند و در فهرست برنامه های تفریحی آنان قرار دارد.



شهربازی ها نه تنها برای قشر سنی کودک و نوجوان و جوان که اتفاقا برای شمار زیادی از بزرگسالان هم یکی از نخستین گزینه های انتخابی و تخلیه هیجان در اوقات فراغت است.



اما تخلیه هیجانی و شادی در این مکانها همیشه پایان خوشی نداشته و گاهی به علت استاندارد نبودن همین وسایلی که بسیار پرطرفدار است، اتفاقات تلخ و ناگواری رقم خورده است.



با آغاز فصل تابستان علاوه بر همشهریان، مسافران بسیاری نیز میهمان این استان می شوند و یکی از مکانهای تفریحی ای که خانواده ها بستگان خود را به آنجا دعوت می کنند همین شهربازی ها است و بنابراین شمار بیشتری از افراد از وسایل بازی استفاده خواهند کرد.

خانواده هایی که با هدف دمی تفریح و شادی خود را به شهربازی ها می رسانند انتظار دارند متولیان امر نظارت کاملی بر امنیت وسایل بازی داشته باشند تا ساعات خوشی را در کنار عزیزانشان سپری کنند.



اخبار ناگواری که به علت غیراستاندار بودن وسایل بازی شهربازی ها، شنیده ایم کم نبوده و همین امر نه تنها لزوم که ضرورت توجه بیشتر بر امنیت این وسایل را مورد تاکید قرار می دهد.

طی یک سال اخیر نیز دو شهربازی در استان البرز به علت غیراستاندارد بودن وسایل بازی تعطیل شد.



این را مدیرکل استاندارد استان البرز خبر داده بود و اخیرا نیز اعلام کرده که این شهربازی ها همچان پلمپ هستند.

علی سعادتی در این ارتباط گفت: شهربازی های شهرهای هشتگرد و کمالشهر که سال گذشته تعطیلی اعلام شدند هنوز نسبت به استانداردسازی وسایل اقدام نکرده اند و همچنان تعطیل هستند.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: بر اساس مصوبه شورای عالی استاندارد و به منظور تامین ایمنی و سلامتی مصرف کنندگان، تجهیزات شهربازی ها در کشور مشمول استانداردهای اجباری شده است.



سعادتی یادآور شد: این اداره کل در برنامه ریزی های خود برای رشد و استانداردسازی تجهیزات در این استان گام موثری برداشته و در جایی که منافع مردم در خطر باشد به جدیت با متخلفان برخورد و آنان را به مراجع قضایی معرفی می کند.



وی گفت: با توجه به فصل تابستان و افزایش استفاده از مکانهای تفریحی از جمله شهرهای بازی، نظارت مستمری بر مجموعه شهربازی های استان توسط بازرسان اداره کل استاندارد البرز صورت خواهد گرفت.



وی تصریح کرد : تمام تجهیزات اماکن تفریحی باید استاندارد بوده و تمام موارد ایمنی در آنها رعایت شود؛ در غیر این صورت به تعطیلی آن مجموعه منجر خواهد شد.



سعادتی با بیان اینکه برای حفظ امنیت و سلامت جانی استفاده کنندگان از این وسایل نظارت خود را بر کیفیت و میزان ضریب امنیت این وسایل افزایش داده ایم، تاكيد کرد: ايجاد امنيت خاطر برای استفاده از وسايل بازی در محيطی استاندارد و با آرامش را برای هم استاني های عزيز برخود واجب مي دانيم.