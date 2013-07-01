به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی مرادی در همایش دومین دهه شب فرهنگ رضوی استان کردستان که در آمفی تئاتر امیر نظام گروسی بیجار برگزار شد، اظهار داشت: در اعتلا و گسترش فرهنگ دینی و آئینی کشورمان باید کوشش کنیم.

وی در ادامه به اهمیت برگزاری دهه فرهنگ رضوی اشاره کرد و افزود: ترویج فرهنگ رضوی ترویج معارف و آموزه های دینی را به دنبال خواهد داشت.

امام جمعه بیجار به ارادت و توجه و علاقه خاص مردم کردستان به امام رضا (ع) اشاره کرد و ادامه داد: ارادت مردم کردستان به اهل بیت به ویژه حضرت امام رضا (ع) نشات گرفته از علاقه و احترام مردم این خطه به بزرگان دین است.

حجت الاسلام مرادی برگزاری این همایش را فرصتی مناسب برای توسعه فرهنگ رضوی عنوان کرد و یادآور شد: ترویج سجایای اخلاقی در خانواده ها مطابق با فرهنگ رضوی ایثار و گذشت خانواده ها را در مقابل دشواری های زندگی تقویت می کند.

وی بیان کرد: ترویج فرهنگ رضوی نیازمند رابطه انسان با خداست و باید برای عمل کردن به فرهنگ رضوی رابطه انسان با پروردگار اصلاح شود.

امام جمعه بیجار ترویج عفو و گذشت در فرهنگ رضوی را از مسائل مهم عنوان کرد و گفت: فرهنگ رضوی باید در زندگی ما صد چندان شود.

حجت الاسلام مرادی به رئوف بودن و مهربانی امام رضا (ع) اشاره کرد و افزود: در تحویل مسئولیت ها و پست ها باید ارزش ها و سجایای اخلاقی برگرفته از فرهنگ رضوی باشد نه به دلیل قوم و خویش بودن.

مرادی به نقشه های دشمنان اسلام برای کم رنگ کردن معنویات در زندگی مسلمین اشاره کرد و اظهار داشت: برگزاری چنین مراسم هایی مانند شب فرهنگ رضوی موجب تقویت معنویات در زندگی می شود.

وی با بیان اینکه فرهنگ رضوی را باید با زبان هنر در اذهان عمومی فرهنگ سازی و ترویج کرد، ادامه داد: ترویج فرهنگ رضوی در قالب و به زبان هنر موجب ماندگاری آن در اذهان عمومی می شود.

حجت الاسلام مرادی یادآور شد: امید است برگزاری شب فرهنگ رضوی در شهرستان بیجار موجب ترویج فرهنگ اهل بیت (ع) به ویژه فرهنگ رضوی و رشد فعالیت های فرهنگی هنری شود.