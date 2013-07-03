سام قریبیان بازیگر جوان سینمای ایران که در نقش مقابل بهاره کیانافشار بازیگر نقش لاله صدیق در فیلم سینمایی"لاله" بازی میکند در توضیح حضور خود در این پروژه سینمایی به خبرنگار مهر گفت: سه هفته پیش مجموع سکانسهایی که باید در این فیلم بازی می کردم به پایان رسید و از گروه جدا شدم و در حال حاضر در این پروژه کار ندارم مگر اینکه برای برخی از پلانها بار دیگر خوانده شوم.
این فیلمنامهنویس افزود: طبق برنامهریزی انجام شده تا یک ماه آینده فیلمبرداری این فیلم سینمایی به پایان خواهد رسید.
وی در ادامه صحبتهایش با اشاره به نقش خود در این فیلم سینمایی گفت: در فیلم سینمایی "لاله" نقش منفی فیلم هستم که رقیب لاله در مسابقات رالی است و به همین دلیل با لاله در میافتد.
قریبیان در توضیح بیشتر نقشی که در این فیلم ایفا کرده است، بیان کرد: شخصیت منفی مقابل لاله ترکیبی از سه شخصیت واقعی است که از جهت دراماتیک و شخصیتپردازی کاراکتری کامل از آب درآمده است و در انتها هم مغلوب لاله صدیق میشود و به نوعی مرد شکستخورده داستان هستم.
بازیگر نقش منفی فیلم سینمایی"لاله" درباره تجربه حضورش در این پروژه که حاشیههای مختلفی هم داشته است، گفت: تیم فیلمسازی "لاله" به کارگردانی اسدالله نیکنژاد بسیار حرفهای است و حضور در این پروژه سینمایی برایم ارزنده بود و تجربههای خوبی را کسب کردهام و امیدوارم سرنوشت فیلم در تدوین خوب از آب درآید.
قریبیان اضافه کرد: عوامل تولید و تیم بازیگر تنها 50 درصد کار هنگام اجرای فیلمنامه هستند و نیم دیگر از سرنوشت ساخت یک پروژه سینمایی هنگام تدوین رقم می خورد.
فیلمنامهنویس فیلم در نوبت اکران "گناهکاران" با اشاره به دیگر فعالیتهای سینمایی خود عنوان کرد: به تازگی در فیلم سینمایی "به تهران خوش آمدید" به کارگردانی رضا سبحانی بازی کردهام.
وی در پایان گفت: این فیلمنامه پیش از رضا سبحانی قرار بود توسط مهدی نادری ساخته شود اما در نهایت به سبحانی سپرده شد. در این فیلم هنگامه قاضیانی و همایون ارشادی نیز بازی میکردند. ضمن اینکه ساخت این فیلم سینمایی خیلی سریع به پایان رسید و بسیار دوستانه با یکدیگر همکاری کردیم.
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