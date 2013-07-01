به گزارش خبرنگار مهر، بالا رفتن میزان شوری آب رودخانه کارون که بر اثر پائین آمدن دبی آب رودخانه و تغییر در شوری آب خروجی سد گتوند از ابتدای امسال تاکنون ایجاد شده در روزهای اخیر تاثیرات بسیار نگران کننده ای بر روی آب رودخانه های بهمنشیر و اروند گذاشته که نگران ترین تاثیر شوری آب شرب مصرفی مردم است که البته در زمان استحمام نیز بدن را آزرده می کند.



اطلاع به ستاد بحران استان خوزستان



معاون استاندار و فرماندار ویژه آبادان از ابراز و اعلام نگرانی خود از وضعیت فعلی آب به ستاد بحران استان خوزستان خبر داد و گفت: بالا رفتن شوری آب کارون و کاهش دبی آب رودخانه باعث افزایش شوری آب شده است.



وی افزود: این مسئله سبب تاثیرگذاری نامناسب بر روی آب آبادان شده است.



ایلخاص زاده با اشاره به طرح این مشکل در ستاد بحران استان خوزستان اظهار کرد: قرار شد تا اعضای ستاد هر چه سریعتر تدابیری را در این زمینه اتخاذ کنند تا موضوع قدری تعدیل شود.



میزان شوری آب بیش از چهار هزار و 800 میکروموس



فرماندار آبادان گفت: در زمان حاضر میزان شوری آب (EC) رودخانه بهمنشیر چهار هزار و 800 میکروموس است.



ایلخاص زاده همچنین بدون اشاره به میزان شوری آب رودخانه اروند یادآور شد: میزان شوری آب رودخانه اروند نیز به دلیل اتصال آن به دریا به طور طبیعی بیشتر است.



وی ادامه داد: از آنجایی که بخشی از آب مصرفی شهروندان از رودخانه بهمنشیر و بخشی نیز از طرح غدیر تامین می شود به همین دلیل شوری آب کمتر حس می شود اما به هر حال نگران کننده است.



ایلخاص زاده گفت: در حال پیگیری جدی این موضوع از طریق مسئولان هستیم و امیدواریم این مشکل هر چه سریعتر رفع شود.



وی با ابراز امیدواری از پیگیری و تلاش جدی اعضای ستاد بحران استان خوزستان در رفع هرچه سریعتر مشکل یاد شده در روزهای آتی از رهاسازی آب سد گتوند به عنوان راه حلی برای رفع این مشکل نام برد.



پمپها کار نمی کنند/ تغییر و تحولات صورت نگرفته است



نماینده مردم خرمشهر در مجلس شورای اسلامی نیز در این رابطه گفت: از دو روز پیش تاکنون به خاطر پیگیری مشکل و رفع آن تماسهای مکرری با مسئولان استان و وزارت نیرو در این خصوص داشته ایم.



عبدالله سامری افزود: آب کانال الغدیر را که باید پس از قضیه انجام کار تحویل وزارت نیرو شود متاسفانه این تغییر و تحولات و جابجایی ها صورت نگرفت و به دلیل همین عدم تغییر و تحولات متاسفانه پمپهای آبی که به سمت این کانال و یا رودخانه باید کار کند تا از شوری آب کارون کاسته شود این پمپها شروع به کار نکرده اند.



وی اظهار کرد: پیگیر جدی این قضیه هستیم، دوستان گفته اند که سعی داریم تا ظرف 24 یا 48 ساعت آینده مشکل را رفع کنیم، اما متاسفانه این مشکل تا الان حل نشده و تماسهای مکرر ما با مسئولان مربوطه همچنان ادامه دارد.

سامری تصریح کرد: کار نکردن پمپها موجب شده تا آب کانال الغدیر در خود کانالهایی که منشعب شده به سمت مینوشهر و کارون وارد نشود و تا زمانی که آب الغدیر وارد این کانالها یا رودخانه کارون نشود مشکل همچنان ادامه خواهد داشت.



وی یادآور شد: از سوی دیگر نیز جزر و مدی که از طرف اروند رود (خلیج فارس به سمت اروند) صورت می گیرد باعث ورود آب شور به درون کارون می شود، به طور طبیعی آب در خود رودخانه کارون شور می شود و بعضا به سمت بهمنشیر می رود و موجب شوری این رودخانه نیز می شود.



نماینده مردم خرمشهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به جزر و مد اروندرود گفت: متاسفانه خرابی دریچه های آبی که از این سمت به مینوشهر وارد می شود سبب شده بسته نشدن این دریچه ها و سرریز شدن آب شور شده است، چنانچه این دریچه ها از سمت سر کانال که به اروند رود ریخته می شود، بسته می شد به طور طبیعی آب شور اروند رود دیگر وارد این کانالها نمی شد.



سامری افزود: به هر حال یک سری تغییر و تحولات باید صورت می گرفت که متاسفانه انجام نشد، دوستان این تغییر و تحولات رابه سرعت انجام ندادند و این قضیه باعث شوری بیش از حد آب شده است اما با جدیت دنبال رفع این مشکل از سوی مسئولان ذیربط (وزارت نیرو) هستیم و امید می رود تا ظرف 48 ساعت آینده این مشکل را رفع کنیم.



ضررهای کشاورزی خوزستان



مدیركل حوادث غیر مترقبه استانداری خوزستان پیشتر اعلام کرد: بالا رفتن ای سی رودخانه كارون از ابتدای امسال،بی شك ضررهای بسیاری را برای مردم و كشاورزی خوزستان در پی داشته و خواهد داشت.



محمدرضا آملازاده افزود: بررسی میزان ای سی رودخانه كارون در مقاطع مختلف نشان می دهد، تغییر ای سی خروجی سد گتوند از ابتدای امسال تاكنون در افزایش شوری آب، از مقطع سد تنظیمی گتوند به سمت اهواز تا دارخوین تاثیر گذار بوده است.



وی اظهار کرد: بر اساس توافقات انجام شده بین مقامات ارشد استان و مدیران شركت آب نیرو، مقرر شده بود كه میزان ای سی خروجی سد گتوند مدیریت، و از یك هزار میكروموس بالاتر نرود ،كه متاسفانه امسال، میزان ای سی خروجی سد گتوند افزایش قابل توجهی داشته است.



آملازاده تصریح کرد: افزایش ای سی خروجی سد گتوند باعث مشكلات بسیاری در پائین دست به ویژه شهرهای آبادان و خرمشهر شده است.



وی بیان کرد: برای تغییرات ای سی خروجی سد گتوند و شوری آب كارون و نیز به دست آوردن برآوردی از میزان تاثیر آلاینده هایی مانند زه آبهای كشاورزی بویژه صنایع نیشكر خوزستان و پرورش آبزیان در مقطع سد تنطیمی گتوند تا اهواز مقرر شده كه كمیته ای نظارتی میزان ورود آلاینده ها به رودخانه كارون را بررسی كند.



مدیركل حوادث غیر مترقبه استانداری خوزستان در خصوص ورود زه آب واحدهای كشت و صنعت نیشكر به رودخانه كارون گفت: یكی از مواردی كه همواره به عنوان عاملی اصلی شوری و بالا رفتن ای سی رودخانه كارون نام برده می شود، كشت و صنعت های نیشكر در خوزستان است كه مدیران این شركت مدعی هستند كه زه آب این واحدها در تالاب شادگان و یا در حوضچه های تبخیری وارد می شود.



وی ادامه داد: مقرر شده وضعیت كشت و صنعت ها و همچنین میزان خسارات وارده از سوی این واحدها نیز توسط كیمته یاد شده مورد ارزیابی قرار گیرد.



سایه بی تدبیری و اهمال مسئولان همچنان بر سر مردم است



مسئله اهمال کاری، بی تدبیری، کوتاهی در انجام به موقع وظایف و عدم برنامه ریزی درست مسئولان موضوع تازه ای نیست زیرا مردم آبادان و خرمشهر و یا بهتر بگوئیم خوزستان، سالهاست که طعم تلخ این بی تدبیریها را چشیده اند و سایه اهمال و بی برنامگی مسئولان همچنان بر سر آنان است، مسئولانی که به ادعای خودشان وامدار مردمی هستند که در زمان هشت سال دفاع مقدس و حتی در زمان شکل گیری انقلاب دین خود را به طور کامل به نظام و مملکت ادا کرده اند، مردمی که مرزدار و مرزنشین می خوانندشان و به آنان ذخایر انقلاب گفته می شود.

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گزارش : فرزانه یحیی آبادی