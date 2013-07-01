به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا محمودی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: امروز اینترنت و رسانه های مختلف مبتنی بر آن، توانسته اند بر خلاف رسانه های کلاسیک و سنتی به صورت برخط و همزمان حجم عظیمی از اطلاعات را منتشر کنند و علاوه بر آن بازخوردهای هر خبر و اطلاعات را نیز از مخاطبین دریافت کرده و منتشر كنند.

وی تصریح کرد: فضای مجازی یک نوع اجتماع و همسایگی بزرگی است که میلیونها کامپیوتر و استفاده کنندگان آن را در سراسر جهان به هم می پیوندد و با غلبه اینترنت بر زندگی روزانه انسانها طبیعی به نظر می رسد که بسیاری از مشخصه های جامعه سنتی به درون اینترنت کشیده شوند و در آنجا شکل گیرند.

قرن حاضر موسوم به عصر اطلاعات و جهانی شدن است

مدیر کتابخانه شیخ صدوق(ره) ادامه داد: قرن حاضر موسوم به عصر اطلاعات و جهانی شدن است و رسانه به عنوان عامل برقرار کننده ارتباط بین مخاطبین و گروه های مختلف در شکل دهی عصر حاضر نقش بسزایی دارد.

وی اظهار داشت: فضای مجازی یا سایبر امروزه به اندازه ای در زندگی واقعی افراد سایه افکنده است که تقریباً به موازات جهان واقعی قابل بررسی و تأمل است، فضای مجازی دنیایی عظیم است که فرصتها، چالشها، اضطرابها، محدودیتها و امکانات زیادی را برای عاملان خود به ارمغان آورده است.

محمودی اضافه کرد: در این راستا با توجه به ضرورت فراگیری مباحث اینترنتی و اجتناب ناپذیر بودن کاربردهای فضای وب و استفاده از اینترنت در فعالیتهای روزانه(اداری، شغلی، تحصیلی و...) و لزوم آگاهی و برخورداری از دانش استفاده از این فضا ایجاب می کند که همگان شناخت مناسبی از این موضوع داشته باشند.

وی بیان کرد: این کارگاه جنبه عملی و نظری را در بر می گیرد و با هدف شناخت و آسیبهای موجود در فضای مجازی توسط کارشناسان برجسته مورد بررسی قرار می گیرد.

مدیر کتابخانه شیخ صدوق(ره) در خصوص برپایی این کارگاه ها افزود: این کارگاه روز 12 تیرماه از ساعت 10 الی 12 در سالن آمفی تئاتر شیخ صدوق(ره) ویژه عموم مردم برگزار می شود که علاقه مندان برای شرکت در این برنامه می توانند به کتابخانه شیخ صدوق(ره) واقع در فلکه اول دولت آباد شهرری مراجعه و یا با شماره تلفنهای 33755970،33754041 و 33754042 تماس بگیرند.