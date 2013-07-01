به گزارش خبرگزاری مهر، نمايشگاه پوستر كتاب‌های درسی شامل 47 اثر با موضوعاتی چون علم اخلاق، فلسفه، جغرافيا، شيمی و .... است که با همكاری اداره كل كتاب‌های خطی و نادر سازمان اسناد و كتابخانه ملی ايران برپا شده و از امروز 10 تیر تا 13 تير به مدت 4 روز در فرهنگسراي ارسباران دایر است.

در اين نمايشگاه آثاری از صفحات كتاب‌های درسی با چاپ سنگی با عناوينی چون «صد درس» حسن رشديه، «لالی الادب» احمد سعادت، «دستور دانش» جلداول و دوم عليمحمد فره‌وشی و ... به همراه توضيحات مربوط به هر اثر به تصوير كشيده شده است.

این نمایشگاه در فرهنگسرای ارسباران واقع در خیابان شریعتی، بالاتر از پل سیدخندان، خیابان جلفا برگزار می‌شود.