کم همتی در اتمام طرح اتوبان همت – كرج/ تکمیل پروژه در گرو جدیت و تلاش بیشتر

به گزارش خبرنگار مهر، از اواخر دهه 70 كه كرج اندك اندك در حال تبديل شدن به كلانشهري بی جغرافیا بود بحث هايي براي حل مشكلات ترافيكي شهرستان مطرح بود كه تا استان شدن اين شهرستان ادامه دار شد و هيچ كدام جامه عمل نپوشيد.

از همان سال ها بحث دو طبقه شدن آزادراه تهران – كرج، 6 خطه و 10 خطه شدن اين آزادراه، مسير زيرزميني، آزادراه موازي، جاده هم راستا با آزادراه و غيره بارها و بارها مطرح شدند اما در نهايت بعد از گذشت دو دهه از اين طرح‌ها، پروژه ادامه اتوبان همت، نقطه اميد شهرونداني شد كه به جرات مي توان گفت در مجموع سكونتشان در كرج ماه ها از عمرشان در ترافيك بيهوده مي گذرد، ترافيكي كه حتي ربطي به شهر محل سكونت آنها ندارد و تنها باري است كه استان البرز بدون جيره و مواجب از استان هاي ديگر بر دوش مي كشد.

وصل شدن اتوبان شهید همت به اتوبان كرج به لحاظ کاهش بار ترافیکی استان البرز یکی از پروژه‌های بسیار مهم و حیاتی این استان بشمار می‌رود.

ترافيك اتوبان كرج به تهران و تردد روزانه بيش از 300 هزار خودرو از اين محور معضل بزرگي براي شهرونداني شده كه محل خوابشان كرج و محل كارشان تهران است. افتتاح پروژه اتوبان همت – كرج تاثير بسزايي در كاهش حجم ترافيك اين محور دارد ولي هم‌چنان اين طرح به صورت نيمه كاره است.

پروژه شهيد همت – كرج يكي از طرح‌هايی که اجرای آن طولاني مدت شده است البته اين كلانشهر پروژه‌هاي از اين دست بسيار زياد دارد كه نمونه آن طرح قطار شهري كرج است.

بهره برداري از فاز نخست این طرح با حضور نيكزاد وزير راه و شهرسازي، رحيمي معاون اول رئيس جمهور و استاندار البرز و تهران انجام شد ولي هم‌اكنون فازهاي ديگر اين طرح به صورت نيمه تمام باقي مانده است.

پروژه اتوبان همت زمانبر و نیازمند صرف هزینه‌ای سنگین است



معاون امور عمرانی استانداری البرز در خصوص وضعیت روند اجرای پروژه اتوبان همت - کرج با بیان اینکه کریدور جنوبی ادامه مسیر اتوبان همت از تهران است و کریدور شمالی جایی است که اتوبان همت به کرج نزدیک شده و این مسیر از گرم دره آغاز و تا انتهای کمال آباد وارد اتوبان می‌شود، تصریح مي‌كند: اجرای این پروژه فوق العاده زمان‌بر است و هزینه سنگینی می‌طلبد.

كاوه حدادپور مي‌افزايد: پروژه اتوبان همت - کرج در کریدور شمالی نیازمند تونل و حفاری است و در کریدور جنوبی اراضی وجود دارد که تحت تملک مردم است که باید صاحبان این اراضی مشخص شوند که استانداری به آن رسیدگی خواهد کرد.

وی به دو مزیت عملیاتی شدن این پروژه اشاره و تصریح مي‌كند: با اجرای پروژه اتوبان همت- کرج ترافیک بسیار کاهش می‌یابد و خودروها هم مسیر ورودی دارند و هم مسیر خروجی و با سرعت می‌توانند از این مسیر رفت و آمد کنند.

به گفته معاون عمرانی استاندار البرز لاین جنوبی از اتوبان همت ادامه دارد و به انتهای گرم‌دره می‌رسد و لاین شمالی در حال بهره برداری است.

حدادپور مي‌افزايد: خودروهایی که از تهران به سمت کرج در حرکت هستند، می‌توانند به انتهای همت رسیده و از ورودی اتوبان تهران - کرج وارد شهرک آتی شهر شده و بعد از پمپ بنزین از مسیر دهکده المپیک وارد اتوبان همت شوند.

وی مي‌افزايد: آسفالت، پل و گارد ریل در لاین جنوبی آماده است که اوایل خرداد ماه سال جاری افتتاح خواهد شد.

معاون عمرانی استاندار البرز همچنین تاکید مي‌كند: در قسمت شمالی عوارض طبیعی از جمله کوه و دره داریم که فوق العاده هزینه بر است، اما قسمت جنوبی این هزینه کمتر به چشم می آید.

حدادپور در ادامه مي‌گويد: توسط استاندار البرز مدت یک ماه و 20 روز از لاین جنوبی اجازه دسترسی موقت دادیم که تاثیر بسیار زیادی در کاهش ترافیک داشت و انشاالله با برنامه ریزی‌هایی که در نظر گرفته‌ایم شاهد همیشگی کاهش ترافیک در این مسیرها باشیم.

بودجه ها براي اجراي كامل پروژه كافي نيست

نماينده كرج در مجلس شوراي اسلامي گفت: در البرز پروژه هاي ملي از قبيل ادامه بزرگراه شهيد همت به كرج، قطار شهري كرج و تعريض اتوبان از جمله طرح هاي نيمه كاره البرز است كه براي بهره برداري آن بايد مسئولان تلاش بيشتري كنند.

محمدجواد كوليوند مي‌افزايد: البرز استانی است که جمعیت جوان آن زیاد است، کمبود و مشکلات و معضلات نشات گرفته از خود استان نیست و بخشی از مشکلات را می‌تواند در درون استان و بخش دیگر را به صورت کشوری حل کرد.

پروژه های مختلفی نیمه کاره بر زمین مانده است

کولیوند مي‌گويد: پروژه‌های زیاد و متعدد طی سه سال گذشته آغاز شده، ولی به دلایل مختلف به اتمام نرسیده است.

کولیوند ادامه مي‌دهد:‌ همیشه پیشگیری بهتر از درمان است و هزینه آن نیز کمتر است، تمام تلاش و کوشش ما این است که در بخش‌های مختلف توسعه ایجاد کنیم.

نماینده کرج در مجلس شورای اسلامی تصریح می کند: می‌طلبد که مدیران ما برنامه‌ریزی صحیح داشته باشند.

برنامه ریزی های باید مبتنی بر درآمدهای واقعی باشد

کولیوند با اشاره به اینکه برنامه‌ریزی‌های باید مبتنی بر درآمدهای واقعی باشد، گفت: گله مندی را باید با پیشنهادات صحیح حل کنیم.

وی با تاكيد بر اينكه باید نیمه پر لیوان را مشاهده کنیم، مي‌گويد: مديريت صحيح و دعوت از سرمایه گذارهای بخش خصوصی و برنامه‌ریزی دقيق به بهره‌برداري سريع‌تر پروژه‌هاي نيمه‌كاره البرز كمك خواهد كرد.

گزارش: مهدی دهقان