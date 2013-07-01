به گزارش خبرنگار مهر، 23 تیر ماه سال 87 ماموران پلیس اسلامشهر در جریان قتل مرد 45 ساله ای به نام مهدی قرار گرفتند.

در جریان بررسی ها مشخص شد مقتول کارگر ساختمانی نیمه کاره بوده که در جریان درگیری با یکی از همسایه ها از ناحیه سر مجروح و پس از انتقال به بیمارستان جان باخته بود. در ادامه متهم به قتل به نام بهزاد 41 ساله دستگیر و در بازجویی های اولیه به درگیری با مقتول اعتراف کرد.

پس از تحقیقات مقدماتی پرونده با صدور کیفرخواست برای محاکمه به شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد. در جلسه محاکمه نماینده دادستان با تشریح کیفرخواست برای متهم تقاضای مجازات قانونی کرد. اولیای دم نیز خواستار قصاص بهزاد شدند.

قاضی نورالله عزیزمحمدی رئیس شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران با تفهیم اتهامات بهزاد از او خواست به دفاع از خود بپردازد که متهم پس از قرارگرفتن در جایگاه، گفت: روز حادثه مقتول و همکارانش در حال کار در یک ساختمان نیمه کاره در همسایگی ما بودند چند بار از آنها خواستم سروصدا نکنند اما آنها به کار خود ادامه می دادند. من هم عصبانی شده و از پشت بام بر روی کارگرها آب ریختم. مقتول نیز به طرف من سنگ پرتاب کرد. من نیز در دفاع از خود یک آجر به طرفش انداختم که فکر می کنم این آجر به سرش خورد و باعث مرگ او شد. البته احتمال نیز دارد که آجری که خودش پرتاب کرده برگشته و به سرش اصابت کرده است.

در ادامه یکی از شاهدان ماجرا در جایگاه حاضر شد و در تحقیقات گفت: من شاهد این درگیری بودم اما متوجه نشدم چه کسی مقتول را با ضربه آجر کشت.

پس از آخرین دفاعیات متهم و وکیل مدافعش قضات دادگاه برای صدور حکم وارد شور شده و متهم را با اکثریت رای به قصاص محکوم کردند.

با اعتراض متهم پرونده برای بررسی حکم به دیوان عالی کشور فرستاده شد که قضات دیوان عالی کشور حکم مجازات متهم را تائید کردند.