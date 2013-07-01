دستگیری پنج شکارچی غیر مجاز در کاشان

به گزارش خبرنگار مهر، محمود قهرمانی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ماموران اجرایی منطقه حفاظت شده قمصر، برزک و شهرستان کاشان در حین گشت زنی و کنترل در مناطق گهه موفق به دستگیری این شکارچیان متخلف شدند.

وی افزود: از متخلفان یک اسلحه گلوله زنی برنو به همراه 11 عدد فشنگ و ادوات شکار از جمله دو عدد دوربین شکاری، فاصله یاب، دو دستگاه نورافکن قوی و دو عدد بی سیم دستی کشف و ضبط شد.

وی بیان داشت: پرونده متخلفان در حال تکمیل برای ارجاع به مقام های قضایی است.

منطقه حفاظت شده قمصر و برزک کاشان با 60 هزار هکتار وسعت، حدود 13 درصد از کل منطقه کاشان را به خود اختصاص داده است.