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۱۰ تیر ۱۳۹۲، ۱۲:۵۷

دستگیری پنج شکارچی غیر مجاز در کاشان

دستگیری پنج شکارچی غیر مجاز در کاشان

کاشان- خبرگزاری مهر: رئیس اداره حفاظت محیط زیست کاشان از دستگیری یک گروه پنج نفره شکارچی غیرمجاز در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود قهرمانی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ماموران اجرایی منطقه حفاظت شده قمصر، برزک و شهرستان کاشان در حین گشت زنی و کنترل در مناطق گهه موفق به دستگیری این شکارچیان متخلف شدند.

وی افزود: از متخلفان یک اسلحه گلوله زنی برنو به همراه 11 عدد فشنگ و ادوات شکار از جمله دو عدد دوربین شکاری، فاصله یاب، دو دستگاه نورافکن قوی و دو عدد بی سیم دستی کشف و ضبط شد.

وی بیان داشت: پرونده متخلفان در حال تکمیل برای ارجاع به مقام های قضایی است.

منطقه حفاظت شده قمصر و برزک کاشان با 60 هزار هکتار وسعت، حدود 13 درصد از کل منطقه کاشان را به خود اختصاص داده است.

 

کد مطلب 2087695

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