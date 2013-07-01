به گزارش خبرنگار مهر، دكتر محمدتقي علومي از اساتيد برجسته دانشگاه يزد بود و كمتر دانشجويي در رشته علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه‌هاي يزد تحصيل كرده كه اين نام آشنا را نشنيده و يا در كلاس درس اين استان حضور نيافته باشد.

درگذشت اين استاد برجسته قشر وسيعي از دانشجويان و فارغ التحصيلان دانشگاه‌هاي يزد را مغموم كرد به همين دليل پيام‌هاي تسليت و مراسم‌هاي بزرگداشت استاد علومي در مناطق مختلف شهر يزد مشاهده مي‌شود.

جمعی از دانش آموختگان رشته علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه یزد نيز در پیامی یاد و خاطره دکتر محمدتقی علومی یزدی را گرامی داشتند.

در بخشي از اين پيام آمده است: "مرگ، پرواز بلند روح از خاک بر افلاک است، به راستی که هیچ نزهتگاهی زیباتر از سریر بلند آسمان نیست. به ویژه مرگ آنان که در زندگی گام های بلندی برداشته اند و در خدمت به دیگران کوشیده اند".

در بخش ديگري از اين پيام آمده است: درگذشت استاد عشق و دانش، دکتر محمدتقی علومی یزدی ضايعه‌اي دردناك براي جامعه دانشگاهي استان يزد است اما او طريقي تابناك از خود به يادگار گذاشت".

استاد محمدتقي علومي هفته گذشته بر اثر بيماري در سن 70 سالگي جان به جان آفرين تسليم كرد.