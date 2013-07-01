به گزارش خبرنگار مهر از قم، آیت الله العظمی علوی گرگانی در دیدار با جمعی از اعضای ستاد انتخاباتی دکتر حسن روحانی در قم گفت: انتخابات ریاست جمهوری یازدهم انصافا از هر جهت و به خصوص از لحاظ نظم و انظباط بهترین انتخابات در فصل انقلاب اسلامی است.



وی ادامه داد: به خصوص این انتخابات از نظر حفظ آرامش و تقسیم عادلانه امکانات مانند مناظرات صدا و سیما شاخص بود و این برای کشور و نظام اسلامی ما یک نعمتی است.



علوی گرگانی با بیان اینکه مردم خودشان باید رئیس جمهور خودشان را انتخاب کنند، گفت: ملاک نظر ملت است و نمی شود فردی از قبل تعیین شود اما ملت آن را نخواهند، این موجب می شود که اگر فردی رئیس جمهور خوبی بود نتیجه اش را مردم ببینند و اگر خدای ناکرده کارنامه اش مناسب نبود خود مردم به انتخاب خود فکر کنند.



این مرجع تقلید افزود: باید در زندگی تلاشمان این باشد که به رای مردم احترام بگذاریم، در این انتخابات نیز جناب آقای روحانی رای آوردند و به قول عده ای از آقایان نوبت خدمت رسانی به ایشان رسیده است.



وی تصریح کرد: پس از انتخابات همه افراد باید با هم متحد شوند و همانطور که رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز فرمودند با همکاری و مشارکت می توانیم به اهداف مقدس نائل شویم.



علوی گرگانی با بیان اینکه از رئیس جمهور منتخب باید به اندازه توانش انتظار داشت،گفت: در این مسیر رهبر معظم انقلاب اسلامی و مردم شریف نیز حمایت می کنند و ما نیز حمایت خواهیم کرد.



درا بتدای این دیدار مسئول ستاد دکتر روحانی در قم ضمن بیان اینکه بیش از یک میلیون نفر در سراسر کشور در بیش از 40 ستاد اجرایی در جهت انتخاب دکتر روحانی تلاش کردند، گفت: به رقم اینکه از طرق مختلف بیان می شد که فرد دیگری پیروز انتخابات است اما به لطف خداوند و همت مردم و تلاش اعضای ستادها دکتر روحانی رئیس جمهور منتخب مردم شدند.



امیر طیبی افزود: با توجه به اینکه فعالیت در این عرصه و قبول این مسئولیت در استان قم مشکلاتی داشت و معذوریت هایی برای دوستان ما پیش آمد اما نهایتا این لطف خدا بود که شامل حال ما شد.



شرایط کنونی ناشی از عدم مشورت از تجربه افراد کاردان است



همچنین مرتضی داستانی، عضو مرکزی ستاد دکتر روحانی در استان قم در ادامه این دیدار با بیان اینکه مشی دکتر روحانی یک مشی معتدل و میانه رو است، گفت: هم و غم ایشان این است که از همه نیروهای دلسوز و با تجربه در جهت بهبود شرایط کنونی بهره ببرند.



وی ادامه داد: شاید یکی از دلایل اصلی مشکلات کنونی کشور عدم مشورت و استفاده از تجربه افراد کاردان است و امیدواریم با دعای مراجع تقلید نشاط و امیدی که پس از انتخابات در کشور ایجاد شد به ثمر برسد و مشکلات کنونی برطرف شود.