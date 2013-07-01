به گزارش خبرنگار مهر، ساعت 10 و 30 دقیقه 29 آذر سال گذشته ، مأموران کلانتری قلعه نو از طریق مرکز فوریت های پلیسی 110 در جریان یک فقره "نزاع و درگیری منجر به قتل" در مقابل در ورودی یک واحد کشتارگاه دام در جاده کمربندی کهریزک قرار گرفتند.

با حضور مأموران کلانتری و بررسی های اولیه مشخص شد که فردی به نام "حامد . پ" 23 ساله، با ضربات متعدد چاقو به قتل رسیده و دو نفر به اسامی "فرشاد . ت" 24 ساله و "محمدرضا . ص" 30 ساله ، پس از ارتکاب جنایت و با یک دستگاه خودرو سواری مگان از محل متواری شده اند .

با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع "قتل عمد" و به دستور دادرس شعبه 102 کهریزک ، پرونده برای رسیدگی در اختیار اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت .

با آغاز رسیدگی به پرونده در اداره دهم ، کارآگاهان پس از حضور در محل جنایت متوجه شدند که واحد کشتارگاه مجهز به دوربین های مداربسته است . علاوه بر دوربین های مداربسته که صحنه نزاع و درگیری را به صورت کامل ضبط کرده بود ، شهود صحنه جنایت نیز در اظهارات خود به کارآگاهان عنوان کردند که فرشاد و محمدرضا در حال خارج شدن از کشتارگاه بودند که در همان لحظه حامد –مقتول- به همراه یکی از دوستانش به نام "حسین . ع" 45 ساله ، قصد ورود به داخل کشتارگاه را داشتند که ناگهان در مقابل در ورودی با یکدیگر درگیر شده و حامد با قمه به سمت فرشاد و محمدرضا حمله ور شده و آنها را زخمی کرد. فرشاد و محمد نیز با چاقوهای مخصوص کشتارگاه که همراه خود داشتند ، ضرباتی را به حامد وارد و پس از ارتکاب جنایت ، با خودرو سواری مگان متعلق به فرشاد از محل متواری شده اند .

در ادامه رسیدگی به این پرونده و با توجه به دلایل و مدارک به دست آمده که طی آنها عاملان جنایت شناسایی شده بودند ، کارآگاهان به محل سکونت هر دو متهم در شهرری مراجعه و پی بردند که فرشاد و محمدرضا، پس از ارتکاب جنایت از محل سکونت خود متواری شده اند.

تحقیقات برای شناسایی مخفیگاه و دستگیری متهمان ادامه داشت تا سرانجام با انجام سلسله اقدامات پلیسی، کارآگاهان موفق به شناسایی مخفیگاه "فرشاد" و "محمدرضا" در منطقه تهرانپارس شدند. مخفیگاه متهمان تحت مراقبت های نامحسوس پلیسی قرار گرفت و سرانجام هر دو متهم دیروز دستگیر شده و پس از انتقال به اداره آگاهی به ارتکاب جنایت اعتراف کردند .

فرشاد در خصوص انگیزه ارتکاب جنایت و قتل حامد، به کارآگاهان گفت: هیچ مشل شخصی با حامد نداشتم و اختلاف من با حسین بود . من و حسین تا حدود یک هفته قبل از جنایت با یکدیگر باجناق بودیم تا اینکه حسین از همسرش جدا شد و از آن زمان بود که اختلاف من و حسین آغاز شد و او با تماس های تلفنی مرا تهدید می کرد .

او در خصوص روز جنایت به کارآگاهان گفت: روز حادثه و پس از پایان کار، در حال خروج از کشتارگاه بودیم که به صورت اتفاقی با حسین و حامد روبرو شدیم .حسین به من نگاه بدی کرد و فریاد زد : "بزن" . ناگهان حامد یک قبضه قمه از پشت کمرش بیرون کشید و به سمت من و محمدرضا حمله ور شد و هردونفرمان را مجروح کرد . ما نیز چندین ضربه به حامد زدیم که او بر روی زمین افتاد و بلافاضله از محل متورای شدیم .

سرهنگ کارآگاه آریا حاجی زاده معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ، با اعلام این خبر گفت: با توجه به اظهارات شهود، تصاویر به دست آمده از صحنه جنایت و همچنین اعترافات صریح متهم در ارتکاب به جنایت، قرار بازداشت موقت از سوی مقام قضایی صادر و متهمان جهت انجام تکمیلی در اختیار اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفته اند.