به گزارش خبرنگار مهر، رئيس بيمارستان ۱۷ شهريور آبادان در مراسم بهره برداری از این طرحها این دو طرح را شامل سيستم تصفيه فاضلاب و دستگاه امحاء زباله های عفونی این بیمارستان عنوان کرد.



هدايت الله عبدی زاده گفت: برای اجرا و راه اندازی این دو طرح بهداشتی بالغ بر 203 میلیون ریال هزینه شده است.



وی با اشاره به راه اندازی تصفيه خانه فاضلاب این بيمارستان افزود: با انجام این کار روزانه به طور متوسط ۱۰۰ متر مكعب آب فاضلاب تصفيه و پس از آن در آبیاری فضای سبز محوطه بیمارستان از آن استفاده می شود.



عبدی زاده در خصوص دستگاه امحاء زباله های عفونی اظهار داشت: این دستگاه به روش اتوكلاو و با خرد كردن زباله با ظرفيت ۳۰۰ ليتر کار می کند.

به گفته وی روزانه ۴۰ كيلوگرم از زباله های عفونی بيمارستان ۱۷ شهريور ایمن و بی خطر مي شوند.

