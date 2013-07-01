به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حبیب الله حاتم نیا ظهر دوشنبه در جلسه ستاد زکات شهرستان بهار با اشاره به جايگاه رفيع پرداخت زکات در قرآن کريم اظهار داشت : 28 بار در قرآن کريم از زکات سخن به ميان آمده که بيانگر اهميت و جايگاه اين فروع دين است.

وي بر اقامه فريضه الهي پرداخت زکات تأکيد کرد و گفت: متأسفانه بخش عمده‌اي از زکات در بخش عمراني روستاها هزينه مي‌شود؛ اين در حالي است که زکات بايد در خدمت نشر معارف الهي قرار گيرد.

بر نحوه عملکرد مصارف زکات بايد نظارت بيشتري شود

امام جمعه بهار بيان کرد: مطلوب است زکات به نحو احسن و در امور مختلف ديني نيز هزينه شود.

وي با اشاره به دسيسه‌هاي دشمنان اظهار داشت: دشمنان و استکبار جهاني با دسيسه‌چيني به دنبال آسيب رساندن به مملکت ما هستند و چشم طمع به اين مملکت دارند که با انجام واجبات و ترک محرمات تمام اين دسيسه‌هاي دشمنان دفع خواهد شد.

حاتم نیا بيان داشت: انسان بايد با انجام واجبات و ترک محرمات در مقابل دشمن دروني خود بايستد.

وي افزود: سال گذشته 805 ميليون تومان زکات در شهرستان جمع آوري شده که از این حیث رتبه سوم استان را کسب کرده ایم.

امام جمعه بهار در پایان سخنانش اعلام داشت: از محل زکات جمع آوری شده در شهرستان 18 پروژه در حال ساخت است.