منصور واعظی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این مکان که در پنج کیلومتری یاسوج قرار دارد، نقطه ای شاخص و شناخته شده در کشور بوده و در فصول بهار و تابستان میزبان گردشگران زیادی از سراسر کشور است.

وی از اجرا و تکمیل طرح بهسازی فضای آبشار یاسوج خبرداد و بیان کرد: اتمام این طرح مستلزم تامین اعتبار است.

واعظی زاده بیان داشت: بودجه شهرداری یاسوج و عوارض ورودی به هیچ وجه برای اتمام این پروژه کافی نیست.

وی از اختصاص 700میلیون تومان از سوی سازمان میراث فرهنگی کشور در سال گذشته برای تکمیل این طرح خبرداد و افزود: بخشی از این اعتبار تخصیص یافت و صرف ایجاد آلاچیق در این محل گردید.

این مسئول با بیان اینکه حجم وسیعی از کار در این مکان انجام شده، گفت: قبل از فروردین ماه امسال در نشستی تصمیم گرفته شد که به دلیل ورود مسافران در ایام نوروز، مصالح ساختمانی از این مکان جمع شود تا گردشگران بتوانند به خوبی از این مکان استفاده کنند.

واعظی زاده با اشاره به مشکلات اعتباری در استان در سال گذشته گفت: به دنبال اعتبار ملی و استانی برای اتمام پروژه سایت آبشار هستیم و شهرداری نیز به جد پیگیر این مسئله است.

وی بیان کرد: نظارت بر مسائل بهداشتی و امنیت این مجموعه از سوی دستگاههای متولی به طور مستمر انجام می شود.

ستاد تسهیلات سفرهای تابستانی آماده میزبانی ازگردشگران است

مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری استان همچنین با بیان اینکه شهرستانهای سردسیری بویراحمد و دنا در فصل تابستان میزبان خیل عظیمی از گردشگران هستند، گفت: ستاد تسهیلات سفرهای تابستانی تشکیل شده و کمیته های 14گانه دستورات کاری لازم را دریافت کرده اند.

وی افزود: همه کمیته ها آمادگی لازم را درزمینه اسکان، بهداشت و سلامت، امداد و نجات و ترافیک دارند.

واعظی زاده عنوان کرد: بازدیدهای متعددی هم به صورت مستمر از مناطق گردشگر پذیر به خصوص در ناحیه سردسیری استان انجام می شود وامنیت و بهداشت این مناطق مورد بررسی قرار می گیرد.

وی معرفی استان را یکی از برنامه های اصلی میراث فرهنگی استان عنوان کرد و گفت: در این راستا بروشورها و بسته های فرهنگی بین گردشگران توزیع می شود.

مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری استان نقش گردشگر در رشد اقتصادی را مهم ارزیابی کرد و بیان داشت: در این راستا بازارچه های صنایع دستی در مناطق گردشگری استان راه انداز شده است.

واعظی زاده تصریح کرد: صنایع دستی این استان از پشتوانه خوبی برخوردار است و این قابلیت را دارد که فراتر از مرزهای کشور هم معرفی شود.

وی همچنین متولی ارائه آمار ورود گردشگران به استان را سازمان حمل و نقل و پایانه ها دانست.