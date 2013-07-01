حسن رادمرد در گفتگو با مهر با اشاره به جلسه امروز دوشنبه ستاد تنظیم بازار گفت: در هفته گذشته قیمت مرغ در 5 استان کشور نوسان داشته که به صورت غیرقانونی افزایش هایی اعمال شده است که بر این اساس ضمن برخورد با خاطیان که موجب برهم خوردن بازار شده اند، مصوبه ای برای کاهش قیمت مرغ ابلاغ خواهد شد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در جلسه ستاد تنظیم بازار مصوب شد که قیمت مرغ که تا امروز 4 هزار و 800 تومان تحویل سردخانه بود، از امروز به 4 هزار و 600 تومان کاهش یابد.

وی تصریح کرد: از فردا قیمت مرغ تنظیم بازاری در فروشگاه های زنجیره ای و مراکز عرضه کالا زیر 5 هزار تومان خواهد بود.