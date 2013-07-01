نصراله دهقانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: معاون اول رئیس‌جمهور با حضور در شهرستان دزفول در شمال استان خوزستان به صورت نمادین هشت هزار واحد مسکونی مهر را افتتاح می‌کند. این واحدهای مسکونی در شهرهایی مثل اهواز، خرمشهر، شادگان، هندیجان، رامهرمز، سوسنگرد، دزفول، امیدیه، ماهشهر و شوش افتتاح می شوند که یک هزار و 200 واحد از این طرح‌ها در شهرستان دزفول هستند.



دهقانی عنوان کرد: برای هر یک از این هشت هزار واحد، 45 میلیون تومان اعتبار اختصاص یافته است که 25 میلیون آن به صورت وام و 20 میلیون تومان آن به صورت آورده مردم تامین شده‌است. در کل 360 میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته است.



وی افزود: معاون رئیس جمهور قرار است صبح روز سه‌شنبه بیمارستان 100 تختخوابی شهرستان رامهرمز را افتتاح کند. این بیمارستان که هم اکنون به صورت کامل تجهیز شده با اعتبار 14 میلیارد تومان ساخته شده است.

