به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد آفتابی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه پیش از ظهر دوشنبه به منظور بررسی روند پیشرفت و ترمیم سینما فرهنگ کرمانشاه از آن بازدید به عمل آورد.

وی در حاشیه این بازدید به خبرنگار مهرگفت: کل هزینه های اعتباری برای ترمیم این سینما بلغی بالغ بر یک میلیارد و 500 میلیون تومان بوده که از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد پرداخت شده است.

آفتابی افزود: بر این اساس این سینما مجهز به 500 صندلی، دو پرده اکران، 2 دستگاه پخش فیلم دیجیتال ، دو سیستم صوتی پیشرفته در دو سالن مجزا به صورت دیجیتال اختصاص داده شده است.

وی ادامه داد: این سینما مجهز به امکانات روز اعم از صدای دالبی و پرده دیجیتال است.

آفتابی اضافه کرد: از 500 صندلی 120 صندلی در یک سالن و 380 صندلی نیز در سالن دیگر استقرار دارند و امکانات پخش دو فیلم به صورت همزمان فراهم شده است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه گفت: خوشبختانه روند پیشرفت این سینما بسیار مناسب بوده و پیش از موعد مقرر یعنی پایان تیر ماه قابل بهره برداری خواهد بود.

وی، سینما را یکی از ارکان فرهنگی در پیشرفت فرهنگ جامعه و هم چنین پر کردن اوقات فراغت دانست و گفت: براین اساس اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه توسعه و تجهیز مراکگز سینمایی و فرهنگی را در اولویت اقدامات خود قرار داده است.

آفتابی در پایان از آغاز به کار سینما فرهنگ با اکران فیلم پوران درخشنده (بانوی کارگردان کرمانشاهی ) با عنوان " هیس دخترها فریاد نمی زنند" در آینده ای نزدیک خبرداد.