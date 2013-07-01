به گزارش خبرنگار مهر، آيت‌الله سيد‌احمد خاتمی قبل از ظهر یکشنبه در جمع نيروهای نظامی و انتظامی استان زنجان با اشاره به اين‌كه در شكوفايی و پويايی يك اجتماع مطلوب، عوامل مختلفی دخيل هستند افزود: امنيت از منظر قرآن كريم، جزء جدانشدنی يك اجتماع مطلوب بوده و توسعه اقتصادی ـ اعتقادی صحيح در سايه امنيت تجلی می‌يابد.



وی ادامه داد: زيرساخت‌های يك اجتماع مطلوب از منظر قرآن كريم در سه عنصر خلاصه می‌شود و امنيت به‌عنوان نخستين عنصر، جزء جدانشدنی يك اجتماع مطلوب بوده و توسعه اقتصادی و اعتقادی صحيح در سايه امنيت تجلی می‌یابد.



امام جمعه موقت تهران تصريح كرد: تمام مردم و كسانی‌كه تحت لوای پرچم جمهوری اسلامی ايران زندگی می‌كنند، بايد در جهت حفظ آبروی به‌دست آمده در سايه انقلاب اسلامی حركت كرده و به اين نكته توجه بيشتری داشته باشند.



آيت‌الله خاتمی با بيان اين‌كه رفتار ‌افراد در تحكيم نهاد انتظامی كشور و ارتقای‌ ابهت معنوی آن مؤثر است، متذكر شد: بنا بر نظر بزرگان، روحانيت شناسنامه دين است و نبايد اين قشر عظيم‌الشأن كاری كنند كه شناسنامه دين مخدوش شود و اين تعبير ‌بين اقشار مختلف جامعه از جمله نيروی انتظامی نيز قابل تعميم است.



وی افزود: مردم، نيروی انتظامی را با توجه به تقيدات اخلاقی خانواده و فرزندان مورد سنجش قرار می‌دهند كه نبايد از اين نكته مهم غافل بود؛ همچنين دفاع از حواشی فاسد در اين حوزه نيز جايز نيست.



امام جمعه موقت تهران، تفاوت عمده نيروهای مسلح در داخل کشور با كشورهای ديگر را در فرماندهی كل قوا كه برعهده پاك‌ترين فرد قرار دارد، دانست و افزود: ولايت فقيه، نعمت بزرگی است و بنا بر فرمايش امام خمينی(ره) تا زمانی‌كه پشتيبان ولايت فقيه باشيم، كشور آسيب نمی‌بيند.



آيت‌الله خاتمی با اشاره به انتخابات حماسی 24 خردادماه امسال، يادآور شد: حضور بيش از 72 درصد مردم در خلق حماسه سياسی مدنظر رهبری، دشمنان را شگفت‌زده كرد.