۳۱ تیر ۱۳۸۴، ۱۲:۱۴

دانشگاه آزاد اسلامي در بوته نقد صاحبنظران و ارائه راهكار به دولت آينده (5)

دكتر مرادي در گفتگو با "مهر" : دخالت مستقيم دولت در سياست گذاري هاي دانشگاه آزاد معقول نيست // دانشگاه آزاد به ارتباط موثر با دولت تمايل دارد

دكتر مرادي در گفتگو با "مهر" : دخالت مستقيم دولت در سياست گذاري هاي دانشگاه آزاد معقول نيست // دانشگاه آزاد به ارتباط موثر با دولت تمايل دارد

رئيس دانشگاه آزاد تهران مركز گفت: دخالت مستقيم دولت در سياست گذاري هاي دانشگاه آزاد طبيعي و معقول نيست و ما مطمئن هستيم كه قصد دولت جديد تنها كمك به دانشگاه آزاد است و قصد سياست گذاري براي دانشگاه آزاد را ندارد.

دكتر مرادي در گفت و گو با خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر" افزود : وقتي صحبت از يك سازمان مي شود، بديهي است كه در بطن و خصيصه آن يك رابطه تعاملي برقرار باشد و تمامي اجزاء آن در ارتباط با يكديگر باشند.

وي تاكيد كرد: اين امري طبيعي است كه دولت به عنوان يك گزينه و به عنوان يك اهرم كه سياست هاي كلان كشور را تعيين و اجرا مي كند در ارتباط مستقيم با سازمان هاي مختلف باشد.

مرادي تصريح كرد: همانطور كه ميان سازمان هاي مختلف و دانشگاه هاي دولتي رابطه متقابل برقرار است دانشگاه آزاد نيز مايل است تا يك ارتباط موثر ايجاد شود تا دانشگاه آزاد و سازمان هاي دولتي از اين ارتباط به بهترين شيوه استفاده كنند.

رئيس دانشگاه آزاد تهران مركز تاكيد كرد: البته اين ارتباط يك طرفه نخواهد بود و همانطور كه با ايجاد ارتباط، شرايط بهينه اي براي دانشگاه آزاد ايجاد خواهد شد در مقابل دانشگاه آزاد نيز خدمات متقابلي به دولت جديد ارائه خواهد داد.

وي خاطر نشان كرد: كساني كه در مجموعه دانشگاه آزاد اسلامي مشغول به تحصيل و تدريس هستند مانند ديگر اعضاي جامعه دولت جديد را انتخاب كرده اند و انتظاراتي از اين دولت دارند كه به طور قطع كمي علمي تر و دانشگاهي تر است.

