به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره منطقه ای فیلم کوتاه بام ایران صبح امروز با اکران فیلم‌های کوتاه كار، شكننده، اعدام سولمون هريس، كبوتر وحشي و... کار خود را در سالن غدیر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری آغاز کرد.

هنرمندان و علاقه مندان به فیلم‌های کوتاه داخل این سالن حضور پیدا کردند و به تماشای فیلم‌های کوتاه در حال اکران نشستند.

پخش فیلم‌های کوتاه بعد از ظهر امروز نیز ادامه دارد و همچنین برگزاری دو کارگاه آموزشی از برنامه‌های حاشیه‌ای این جشنواره است.

معاون فرهنگي اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي در حاشیه برگزاری این جشنواره به خبرنگار مهر گفت: ارسال اثر به جشنواره فيلم كوتاه بام ايران 10درصد نسبت به جشنواره هاي ديگر رشد داشته است.

بهمن اكبريان در گفتگو با خبرنگار مهر با شاره بر اينكه دو هزار 117 اثر به اين جشنواره ارسال شده است، اظهار داشت: ارسال اثار به جشنواره نسبت به جشنواره‌هاي ديگر 10 درصد رشد داشته است.

وي با بيان اينكه از اين تعداد اثر ارسال شده 701 فيلم، يك هزار و 72 عكس و 334 فيلم‌نامه ارسال شده است، افزود: تعداد69 عكس برگزيده شده در نگار خانه اين اداره كل به معرض نمايش گذاشته شده است.

اكبريان با اشاره بر اينكه در بخش عكس در راستاي تشويق هنرمندان 22 عكس در بخش جنبي نمايشگاه عكس جشنواره به معرض نمايش گذاشته شده است، بيان داشت: در جشنواره فيلم كوتاه بام ايران 59 فيلم اكران خواهد شد.

وي با بيان اينكه 150 هنرمند، داور و مسئولان كشوري در اين استان حضور دارند، اذعان داشت: تعداد شش داور سه دوار در بخش فيلم، دو داور در بخش فيلم‌نامه و يك داور در بخش عكاسي كار داوري اين جشنواره را بر عهده دارند.

معاون فرهنگي اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي با اشاره بر اينكه16 استان در اين جشنواره حضور دارند، بيان داشت: استان‌هاي آذربايجان غربي و شرقي، چهار محال و بختياري، خرسان شمالي، رضوي و جنوبي، خوزستان، زنجان، سيستان و بلوچستان، كرمان، گلستان، گيلان، لرستان، مركزي و هرمزگان در اين جشنواره شركت كرده‌اند.

اسکان هنرمندان در هتل‌های شهرکرد

بهمن اكبريان با بيان اينكه مهمانان جشنواره فيلم كوتاه بام ایران در هتل دامون، ديبا، لاله و باشگاه فرهنگيان اسكان دارند، بيان داشت: هدف از برپايي اين جشنواره شناسايي استعداد و توانمندي بالقوه و ايجاد رقابت سالم در بخش فيلم، عكس و فيلم نامه‌نويسي است.

معاون فرهنگي اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي با اشاره بر اينكه فيلم‌هاي كوتاه در بخش مستد، پويا، دفاع مقدس، داستاني، اجتماعي و... است، بيان داشت: اين چنين جشنواره هاي باعث مي‌شود كه سطح تجارت شركت‌كنندگان در بينش، دانش و توانایی افزايش يابد.

اكبريان با بيان اينكه فيلم كوتاه همراه با ايجاز، مختصر گويي و خلاقيت است، عنوان كرد: يكي از دلايل برگزاري اين جشنواره منطقه‌اي ايجاد وحدت و همدلي در بين اقوام است.

وي با بيان اينكه سطح كمي وكيفي در بخش عكس جشنواره بسيار بالا و خوب است، بيان داشت: در بخش فيلم‌هاي كوتاه بايد فيلم ها اكران شود تا سطح كمي و كيفي مورد سنجش قرار گيرد.

اكبريان تصريح كرد: در برنامه‌هاي جنبي علاوه بر نمايشگاه عكس، كار گاه هاي آموزشي و نقد فيلم ها برگزار مي‌شود.

در حاشیه برگزاری جشنواره نمایشگاه عکسی شامل 69 عکس برگزیده جشنواره در نگارخانه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری برپا شده است که مورد توجه علاقه مندان قرار گرفته است.