به گزارش خبرگزاری مهر، حسین نصرالله زنجانی در حاشیه چهارمین نشست سراسری مسئولان دفاتر مطالعات و ادبیات پایداری در زنجان، گفت: 100 پروژه عملیاتی در حوزه ادبیات پایداری در سال‌های گذشته به نتیجه رسیده و ما بقی نیز در دست اجراست.



وی با اشاره به اینکه دفتر مطالعات و فرهنگ پایداری تاکنون بیش از 70 عنوان کتاب در این حوزه به چاپ رسانده است ادامه داد: در حال حاضر 30 عنوان کتاب نیز در این زمینه برای چاپ آماده شده است.

زنجانی با بیان اینکه دفتر مطالعات و فرهنگ پایداری حدود 3 سال گذشته در اداره کل امور استانهای حوزه هنری شکل یافته است، افزود: با توجه به سابقه تشکیل این دفتر تاکنون اقدامات بسیار خوبی در راستای مطالعات پایداری در سطح کشور صورت گرفته است.



وی ترویج فرهنگ و اندیشه انقلاب اسلامی را یکی از رویکردهای اصلی حوزه هنری عنوان کرد و گفت: هدف حوزه هنری از جمع‌آوری تاریخ شفاهی دوران دفاع مقدس و انقلاب اسلامی تولید آثار فاخر هنری است.



زنجانی یادآور شد: جمع‌آوری دقیق و هوشمندانه تاریخ و خاطرات شفاهی در صورتی که هدفمند صورت گیرد منجر به تولید آثار مختلفی در حوزه‌های ادبیات، هنرهای تجسمی، هنرهای نمایشی و فیلم می‌شود.



وی با ابراز خرسندی از اینکه در حال حاضر تیم کارشناس و نخبه‌ای در زمینه مطالعات و فرهنگ پایداری در حال پژوهش و تحقیق در این زمینه در سطح کشور هستند گفت: امروز همه اشخاص و گروه‌های فعال در زمینه دفاع مقدس به طور منسجم با دفاتر مطالعات و فرهنگ پایداری فعالیت می‌کنند.



مسئول دفتر مطالعات و فرهنگ پایداری حوزه هنری کشور یادآور شد: دفاتر مطالعات و فرهنگ پایداری حوزه هنری علاوه بر فعالیت‌های شخص محور به فعالیت‌های و پژوهش‌های جریان محور نیز می‌پردازد.



زنجانی افزود: بررسی و جمع‌آوری اسناد مربوط به انقلاب اسلامی در استان‌های اردبیل، مرکزی، چهارمحال و بختیاری و یزد به اتمام رسیده که در سایر استان‌ها نیز در حال بررسی است.



وی ادامه داد: با برگزاری این نشست‌ها خانواده دفتر مطالعات و فرهنگ پایداری به یک هم اندیشی و همزبانی رسیده‌اند که این امر عامل مهمی در جمع‌آوری حرفه‌ای منابع و اسناد که منجر به تولید آثار فاخر می‌شود است.