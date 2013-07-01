به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه گاردین، "دیوید کامرون" که برای گسترش مناسبات تجاری انگلیس با قزاقستان به آستانه سفر کرده اعلام کرد که قصد دارد نقش انگلیس در رقابت جهانی را به مواردی فراتر از حقوق بشر گسترش بدهد.

به نوشته گاردین، انگلیس قصد دارد سطح مبادلات تجاری خود با قزاقستان را به 85 میلیارد دلار در 10 سال آینده برساند. این اولین بار در تاریخ روابط لندن-آستانه است که یک نخست وزیر از بریتانیا وارد پایتخت قزاقستان می شود.

گفتنی است کامرون را در این سفر هیئتی 30 نفره از تجار همراهی می‌ کنند. این امر نشان دهنده اهمیت‌ اقتصادی این سفر است. نخست وزیر انگلیس انتظار دارد در سفر خود موافق نامه ‌ای تجاری با آستانه به ارزش بیش از یک میلیارد دلار، به امضا برساند.

کامرون پس از ورود به آستانه درباره روابط کشورش با قزاقستان اظهار داشت: "لندن اهمیت زیادی به قزاقستان که یکی از کلیدی ‌ترین دولتها در منطقه آسیای مرکزی است، می‌ دهد." وی قزاقستان را از جمله کشورهایی دانست که توسعه زیادی در بخش اقتصادی داشته اند.

نخست وزیر انگلیس امروز دوشنبه با "نور سلطان نظربایف" رئیس جمهور قزاقستان دیدار و گفتگو می کند.

کامرون همچنین امید دارد تا قزاق ها با این کشور در زمینه حمل و نقل تجهیزات جنگی که قرار است از افغانستان خارج شود، همکاری نمایند.

مقامات قزاق نیز معتقدند سفر کامرون باعث می شود وضعیت مشروعیت این کشور در میان دولت های غربی بهبود پیدا کند. رئیس جمهور این کشور با وجود اصلاحات اقتصادی و محبوبیت در میان اکثریت جمعیت کشور، مخالفان را سرکوب می‌کند.