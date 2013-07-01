به گزارش خبرگزاری مهر، سیامک مره صدق، داشتن اشراف کامل به تمامی معضلات موجود در حوزه سلامت کشور و عملیاتی ساختن اهداف لحاظ شده را از مهم ترین ویژگی های وزیر بهداشت آینده دانست و توضیح داد: بحث این است، امروزه مدیریت سلامت در دنیا به عنوان یک شاخه تخصصی مطرح بوده که باید برای موفق بودن در این حوزه دانش و تخصص لازم را فراگرفت. حال آنکه در کشور ما بسیاری از این دانش آموختگان که بعضا از توان بالای مدیریتی نیز برخوردارند در جاهای لازم استفاده نمی شود.

وی تصریح کرد: داشتن آگاهی کامل به مسایل بهداشتی و همچنین توانمندی اجرای اهداف لحاظ شده در حوزه بهداشت و سلامت کشور، از جمله مولفه های اصلی برای انتخاب وزیر بهداشت آینده است.

مره صدق در ادامه افزود: همچنین از دیگر ویژگیهایی که برای وزیربهداشت لازم و ضروری است، آشنایی با ساختارهای ستادی است چرا که وزیر باید توجه اش معطوف به برنامه ریزی و نظارت بر عملکرد وزارتخانه باشد نه آنکه خود را مشغول کارهای جزئی و کم اهمیت کند.

وی در توضیح مهمترین برنامه هایی که باید در صدر امور وزارت بهداشت قرار بگیرد، گفت: ارجح ترین گزینه هایی که باید در صدر برنامه های وزیر بهداشت آینده قرار گیرد، اجرای دقیق و کامل طرح پزشک خانواده، عملیاتی کردن طرح تمام وقت پزشکان، اجرای کامل صندوق همگانی بیمه سلامت، رعایت کامل تعرفه های پزشکی، سعی در واقعی کردن نرخ خدمات پزشکی و پرستاری، مقابله با پدیده زشت زیرمیزی و اولویت دادن به مقوله پیشگیری و درمان بیماریها.

وزارت بهداشت گرفتار پزشک سالاری است

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، مقابله با بحران پزشک سالاری را راه حلی برای برطرف سازی چالش های موجود در نظام سلامت کشور دانست و تصریح کرد: متاسفانه ساختار مدیریتی وزارت بهداشت، گرفتار پزشک سالاری است.

وی در توضیح این مطلب عنوان کرد: همانگونه که یک پزشک عمومی نمی تواند به عنوان یک متخصص قلب ایفای وظیفه کند، بنابراین در خصوص رفع مسائل و مشکلات پیرامون حوزه بهداشت و سلامت کشور هم وجود یک پزشک، کارآمد نخواهد بود و طبیعتا عملکرد قابل دفاعی هم نخواهد داشت.

مره صدق در پایان ضمن ابراز گلایه از عدم تخصیص بودجه وزارت بهداشت خاطر نشان کرد: اتفاقی که امروزه بسیار نگران کننده است عدم پرداخت سهم وزارت بهداشت از یارانه ها است که این مساله مشکلات حوزه سلامت را دوچندان ساخته که امیدواریم برای رفع آن، چاره ای اساسی اندیشیده شود.