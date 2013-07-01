به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه بیست و یکمین دوره مسابقات تنیس روی میز قهرمانی آسیا که در سئول کره‌جنوبی جریان دارد، امروز دوشنبه در مرحله یک چهارم نهایی بخش تیمی مردان، تیم ایران در مصاف با ژاپن که عنوان نایب قهرمانی آسیا را در اختیار دارد، متحمل شکست 3 بر یک شد و از صعود به مرحله نیمه نهایی بازماند.

بدین ترتیب تیم تنیس روی میز مردان ایران برای تعیین رده‌‍بندی تیم‎های پنجم تا هشتم به مصاف هنگ کنگ خواهد رفت.

همچنین در بخش بانوان مسابقات تنیس روی میز قهرمانی آسیا، تیم بانوان ایران که از صعود از مرحله مقدماتی بازمانده بود برای تعیین رده‌بندی تیم‌های یازدهم تا سیزدهم به مصاف قزاقستان رفت و به برتری 3 بر یک دست یافت. این تیم در دیدار بعد برای کسب عنوان یازدهم به مصاف ماکائو خواهد رفت.

بیست و یکمین دوره مسابقات تنیس روی میز قهرمانی تا 16 تیرماه در سئول کره جنوبی پیگیری خواهد شد.