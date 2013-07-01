به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیف الله یعقوبی ظهر دوشنبه با بیان این مطلب در نشست ستاد احیای امر به معروف شهرستان شهرضا اظهار داشت: نقدپذیری حرفه‌ای و مبتنی بر اخلاق مداری باید به شکل اصولی در جامعه ترویج شود.

وی ادامه داد:احیای نماز به عنوان مهم‌ترین راهکار ترویج معروف در جامعه مطرح است و باید از تمامی ظرفیت‌های فرهنگی، اجتماعی و مذهبی برای اجرای این اصل مهم استفاده کنیم.

امام جمعه شهرضا با اشاره به اینکه فضای حاکم بر جامعه باید برای استقبال از ماه مبارک رمضان مهیا شود، افزود: از تمامی دستگاه‌های مسئول در حوزه فرهنگی و اجتماعی انتظار داریم با تدوین سیاست‌های لازم نسبت به فضاسازی لازم در سطح جامعه اقدام کنند.

وی حرمت شکنی و روزه خواری علنی را از مصادیق بارز منکر در ماه رمضان ذکر کرد و افزود: از مجموعه اصناف فعال در زمینه عرضه اغذیه و مواد خوراکی انتظار داریم نسبت به لحاظ کردن اقدامات لازم در طول ماه مبارک رمضان اقدام کنند.

در ادامه این مراسم حجت‌الاسلام مجتبی اخوان طی سخنانی با اشاره به پیشینه درخشان شهرضا در حوزه‌های فرهنگی و مذهبی گفت: برنامه‌ریزی‌های ستاد احیا در این شهرستان باید به شکلی باشد که زمینه بهره گیری از ظرفیت‌های عظیم فرهنگی شهرضا در زمینه مبارزه با منکرات و ترویج معروف استفاده شود.

دبیر ستاد احیای امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان ادامه داد: ترویج فرهنگ امر به معروف ونهی از منکر در جامعه باید با مشارکت وهم اندیشی تمامی اقشار و اصناف جامعه باشد تا زمینه دست یابی به اهداف بزرگ در این زمینه مهیا شود.

وی با اشاره به لزوم پرهیز از هرگونه برخورد فیزیکی در راستای امر به معروف ونهی از منکر گفت: حفظ کرامت انسان باید به عنوان یک اصل مهم فاخر در جهت اجرای این امر لحاظ شود.