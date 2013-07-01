به گزارش خبرنگار مهر، قاسم شجاعی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: ارزش ریالی تخلفات انجام شده از سوی این نانوایی‌ها بیش از 32 میلیون ریال بوده‌است.

وی بیان کرد: یک نانوایی نیز به دلیل تخلفات گسترده در زمینه تولید و عرضه نان و عدم رعایت بهداشت با حکم قضایی پلمپ شد.

شجاعی عنوان کرد: به بیش از 70 نانوایی متخلف در استان نیز تذکر داده شده است.

وی از انجام 144 بازرسی از نانوایی‌های استان طی یک ماه اخیر خبرداد و گفت: در این بازرسی‌ها بیش از 40 تخلف کشف شد.

این مسئول عمده تخلفات این نانوایی‌های را کم فروشی و عدم رعایت نکات بهداشتی عنوان کرد و بیان داشت: با هرگونه تخلفی در این صنف و سایر صنوف برخورد قاطع و قانونی خواهد شد.

شجاعی تصریح کرد: نان و کیفیت آن از دغدغه‌های مهم مردم است و براین اساس گشت‌های نظارتی در همه روزهای هفته با حضور بازرسان صنعت و معدن، اداره غله، مرکز بهداشت و اتحادیه نانوایان اجرا می‌شود.

وی از مردم خواست هرگونه تخلفات نانوایی‌ها از قبیل، کم‌فروشی، گران‌فروشی، عدم رعایت نکات بهداشتی و عرضه خارج از شبکه را به شماره 124 گزارش دهند.