به گزارش خبرگزاری مهر، متن این نامه به این شرح است:

ریاست جمهور منتخب

جناب آقای دکتر روحانی

با سلام و احترام

میدانم این روزها سخت مشغول برنامه ریزی برای انتخاب دولت و تهیه برنامه های اجرایی هستید امیدوارم فرصت کنید این نامه را بخوانید یا مشاوران شما آن را به اطلاعتان برسانند.

جناب آقای روحانی

از حدود یک ماه دیگر شما سکاندار کامل اجرائی کشور می شوید و تمام مردم چشمشان به شما خواهد بود.می خواهم برایتان از حق سلامتی مردمی بگویم که باید در همه صحنه ها حماسه بیافرینند ولی این روزها این حقشان حسابی در معرض خطر است.

هزینه های کمرشکن درمان و فشاری که به مردم وارد می شود را ما پرستاران هر روز با پوست و استخوانمان درک می کنیم.هر روز خانواده هایی را می بینیم که غم بیمار بودن عزیزشان را فراموش کرده اند و دنبال تهیه پول برای تامین هزینه های درمان هستند چه بسیاری که سرمایه خود را چه خانه است چه فرش و چه حتی گوسفندی می فروشند تا عزیزشان درمان شود .

دیدن صحنه گرو نگه داشتن جسد پدر یا مادر از دست رفته تا پرداخت هزینه را می توانید تصور کنید؟ باور بفرمایید اینها حقایق تلخی است که می بینیم ولی نمی توانیم کاری کنیم.

قرار بود از محل هدفمندی یارانه ها سهمی به بهداشت داده شود ولی این اتفاق نیفتاد. شما که با کشورهای دیگر آشنا هستید حتمًا می دانید در بسیاری از کشورها درمان برای همه رایگان است چرا ما نباشیم؟

ما هرروز می بینیم که بیشترین سرمایه ها در نظام سلامت در بخش درمان هزینه می شود و کمترین بهره را می بریم. هزینه یک آمپول برای درمان نه چندان مفید فقط مورد تائید گروههایی است که از درمان مردم سود می برند و با کم شدن بار بیماریها آنها مضرر می شوند مثل شرکتهای دارویی و تجهیزات پزشکی و البته گروهی خاص.

امیدوارم وزیر پیشنهادی شما پیرو سیاستهای خصوصی سازی در گذشته نباشد سیاستی که بهداشت و درمان را مانند هواپیمایی و آب و برق و امور شهرداری نیازمند خصوصی سازی م یدانست غافل از اینکه سلامت مردم کالایی نیست که با پول بشود آن را معامله کرد و کسی که جهت تجارت وارد این حرفه می شود باید بداند که ارزش تامین سلامت مردم بسیار بالاتر از درامد زایی است.

سیاست خصوصی سازی بزرگترین ضربه را بر پیکره نظام سلامت وارد کرد و بی انگیزگی ارائه دهندگان خدمات سلامت را باعث شد.

وزیر شما باید تحول جدی در آموزش پزشکی ایجاد کند. سیستم آموزش فعلی بیمار محور و بیمارستان نگر است .جامعه امروز نیازهای بهداشتی جدیدی دارد که باید متخصصان بهداشتی آشنا با این نیازها و مسلح به علم و مهارت مقابله با بیماریهای غیر واگیر و مزمن تربیت کرد که معتقد به پیشگیری و ارتقای سلامت باشند و نه تعمیر سلامت مردم.

سیستم فعلی نظام سلامت خسته و فرسوده است و نیاز به بازنگری دارد.حتماً قبول دارید که باید مدیرانی متخصص این سیستم را هدایت کنند.البته حتماً مستحضر هستید که تخصص مدیریت در علوم سلامت فقط محدود به گروهی خاص نیست.در حال حاضر تمام رده های مدیریت در این سیستم در اختیار گروهی است که تخصص آنها نه اقتصاد سلامت یا مدیریت بهداشت و درمان و سیاستگذاری بلکه جراحی قلب،چشم پزشکی،گوارش و زنان و زایمان است.بازنگری در این سیستم مدیریت سنتی کاری عظیم و ماندگار خواهد بود.

و نکته آخر اینکه پرستاران همواره در صف مقدم نظام سلامت بوده اند و به هیچ حزب و گروهی وابسته نیستند دولتها نیز همواره به این قشر توجه داشته اند امیدوارم دولت امید و تدبیر نیز این مشی را ادامه دهد و مطمئن باشید در صورت توجه جدی تر به جایگاه پرستاران و بکارگیری توان آنها در ارتقای سلامت مردم سیستم بهداشتی شما موفقتر و موثرتر خواهد بود.

احمد نجاتیان

پرستار بیمارستانهای مشهد مقدس