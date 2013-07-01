امکان بهره مندی از قرآن به برکت خون شهیدان میسر شد/ نسل جوان قدر بداند

به گزارش خبرنگار مهر، امير سرتيپ دو ستاد علي جهانشاهي ظهر دوشنبه در مراسم اختتاميه سيزدهمين دوره مسابقات قرآن فرزندان و همسران كاركنان پايور ارتش كه در مشهد برگزار شد اظهار كرد: ما پس از انقلاب با شكوه اسلامي و به بركت خون هزاران شهيدي كه در راه پيروزي اين انقلاب داشتيم توانستيم بهره هاي فراواني از قرآن كريم ببريم كه البته اين امكان در قبل از انقلاب به هيچ عنوان براي ما ميسر نبود.

وی افزود: ياد و نام شهداي والامقامي كه با ايثار خونشان باعث شدند امنيت در مرزهاي گسترده ايران اسلامي برقرار شود را گرامي مي داريم.

وي افزود: خداوند كريم متعال را شاكريم كه نعمت قرآن را بر ما بندگان ناچيز نازل فرمودند و از بهترين مخلوقاتش يعني حضرت محمد و خاندان پاكش را همراه اين كتاب عزير كردند تا ما بندگان را از اعماق چاه هاي هوا و هوس نجات دهند و به سمت آرامش و نور و كمال انسانيت همراهي كنند.

امير جهانشاهي قرآن كريم را ريسمان الهدي دانست كه در يك طرف آن خداوند و در طرف ديگرش بندگان خدا هستند و اين ريسمان الهي مراتب متفاوتي دارد كه از عالي شروع و رو به پايين حركت مي كند و يا به عكس مي تواتند از پايين رو به تعالي و پيشرفت برود.

وي بيان كرد: بيش از هزار و 400 سال است كه از نزول قرآن مي گذرد اما ما هيچ گاه احساس نمي كنيم كه قرآن قديمي شده و از روزگار عقب است.

فرمانده قرارگاه منطقه شمالشرق نزاجا با اشاره به حديثي از امام صادق(ع) كه در باره قرآن كريم و تازه بودن آن براي نسل هاي مختلف بيان شده گفت: امام(ع) فرمودند: قرآن قديمي نمي شود چون خداوند قرآن را براي زمان و مردم خاصي نازل نكرده است پس بنابراين قرآن براي همه نسل ها همواره تازه خواهد بود.

وي با اشاره به زمينه مناسبي كه براي فراگيري مفاهيم قرآني پس از انقلاب بوجود آمده بيان كرد: قرآن همانند چشمه جوشاني و خروشاني است كه هر انساني بر اساس وسع خودش مي تواند از اين چشمه خروشان استفاده كند.

وي سپس خطاب به نوجوانان و جوانان حاضر در اين دوره از مسابقات گفت: شما جوانان و نوجواناني كه در اين سن و سال به سمت نور قرآن هدايت شده ايد بايد قدر خودتان را بدانيد و الگوي خوبي براي نسل خودتان باشيد.