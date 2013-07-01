عبدالرسول شکیبافر در حاشیه افتتاحیه چهاردهمین اردوی سراسری دانش‌آموزان پسر عشایر در اردوگاه کشوری شهید رجایی نیشابور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: تناسب‌سازی رشته‌ها با فرهنگ عشایر صورت گرفته است.

وی با تاکید بر ایجاد فضاهای آموزشی جدید برای دانش‌آموزان عشایر خاطرنشان کرد: معلمان عشایر کتاب‌های جدیدالتالیف را دوره دیده‌اند.

مدیرکل دفتر امور مناطق کم‌تر توسعه‌یافته و عشایر وزارت آموزش و پرورش اظهار داشت: برای دانش‌آموزان مقطع راهنمایی و متوسطه با کمک سازمان فنی و حرفه‌ای کلاس‌های مهارت‌آموزی برگزار شده است.

شکیبافر با اشاره به هماهنگی با مرکز آمار ایران برای شناسایی تمام افراد لازم‌التعلیم عشایر عنوان کرد: طبق سیاست‌های وزارت آموزش و پرورش در بعضی مناطق حتی با دو دانش‌آموز معلم در حال آموزش است.

وی تجهیزات و فناوری معلمان عشایر خراسان رضوی را دارای رتبه اول کشور معرفی کرد.

مدیرکل دفتر امور مناطق کم‌تر توسعه‌یافته و عشایر وزارت آموزش و پرورش عنوان کرد: ترک تحصیل دانش‌آموزان عشایر در مقاطع مختلف تحصیلی، بزرگ‌ترین دغدغه وزارت آموزش و پرورش است.

شکیبافر اضافه کرد: خوشبختانه 95 درصد از فرزندان عشایر دانش‌آموز باسواد هستند.